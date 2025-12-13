€ 5.0904
Val de nemulțumire în Ungaria: Zeci de mii de oameni au cerut demisia lui Orban
Data publicării: 22:26 13 Dec 2025

Val de nemulțumire în Ungaria: Zeci de mii de oameni au cerut demisia lui Orban
Autor: Elena Aurel

viktor-orban-va-face-din-migratie-subiectul-principal-al-presedintiei-ungariei-la-ue--desi-budapesta-a-primit-amenzi-usturatoare-de-la-cjue-privind-protectia-migrantilor_43179900 Viktor Orban, premierul Ungariei. Sursa Foto: Agerpres
 

Opoziția pro-europeană din Ungaria a organizat un protest la Budapesta la care zeci de mii se persoane au cerut demisia guvernului condus de Viktor Orban.

Opoziţia pro-europeană ungară condusă de Peter Magyar a organizat sâmbătă la Budapesta o manifestaţie la care mii de participanţi, potrivit Reuters, sau peste 50.000, potrivit AFP, au cerut demisia guvernului premierului conservator Viktor Orban, acuzat de inacţiune în urma dezvăluirii unor abuzuri comise într-un centru de detenţie pentru delincvenţi minori, transmite Agerpres. 

Un material video publicat săptămâna aceasta de un fost parlamentar activist al opoziţiei a creat agitaţie în jurul acestui caz, ce priveşte fapte petrecute în urmă cu mai mulţi ani. Directorul respectivului centru a demisionat, în timp ce unul dintre predecesorii săi se afla deja sub investigaţie de câteva luni pentru acuzaţii precum spălare de bani, trafic de persoane şi proxenetism, iar patru angajaţi ai aceluiaşi centru sunt în arest preventiv. În urma dezvăluirilor, guvernul a plasat cinci astfel de centre sub supervizarea directă a poliţiei, în timp ce procurorii investighează cazul.

Scandalul apărut i-a oferit astfel liderului opoziţiei, Peter Magyar, încă un motiv să-i ceară demisia premierului şi a convocat în acest scop o manifestaţie la Budapesta. Participanţii la protest, mulţi având animăluţe de pluş asupra lor, au mărşăluit pe străzile capitalei în spatele unui banner cu mesajul "Protejaţi copiii!" şi au strigat "Orban, demisia!".

Acest scandal şi altele de acelaşi fel care au mai fost arată lipsa controlului asupra instituţiilor publice al căror rol este să ajute minorii aflaţi în dificultate, argumentează opozantul Peter Magyar. El a publicat şi un raport oficial din 2021 care menţiona că mai mult de o cincime dintre copiii instituţionalizaţi au fost victime ale abuzurilor.

VEZI ȘI: Justiția din România s-a schimbat și este pe drumul cel bun, susține Becali / Ce relație are cu Kövesi

Viktor Orban condamnă abuzurile

De partea sa, Viktor Orban a condamnat abuzurile comise la respectivul centru de detenţie, despre care a precizat că "este, de fapt, un fel de închisoare" pentru "minori delincvenţi, care toţi au comis infracţiuni".

"Majoritatea sunt infracţiuni grave, inclusiv crime", dar "ceea ce ne-a bulversat pe toţi este faptul că, într-un context foarte dificil, un gardian a rezolvat o situaţie delicată într-un mod inacceptabil", a adăugat premierul, cu referire la unul dintre abuzurile observate în materialul video publicat. "Chiar dacă este vorba despre un tânăr delincvent, el nu ar trebui tratat aşa cum l-a tratat acest gardian. Este inacceptabil, fără nicio urmă de îndoială", a mai spus Orban, care în aprilie anul viitor se va confrunta cu alegeri parlamentare în urma cărora riscă să piardă puterea râvnită de Peter Magyar.

Acesta din urmă, un fost aliat al lui Orban, a devenit adversar al acestuia în urma unei afaceri politico-conjugale. Magyar a demisionat la începutul anului trecut din partidul Fidesz al lui Orban după ce a divorţat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiţiei şi o aliată a premierului.

El a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta şi este susţinut de Bruxelles, care contestă politică suveranistă a premierului ungar. Partidul Tisza s-a impus rapid ca formaţiune principală de opoziţie, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Unele sondaje din ultimele luni susţin că Tisza devansează Fidesz în intenţiile de vot.

VEZI ȘI: Corupția Ucide, principalul organizator al protestelor din justiție, face recrutări: Ce ți se cere să faci

ungaria
viktor orban
lider al opozitiei
copii abuzati
