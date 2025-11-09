Opoziția din Ungaria acuză că Trump a oferit un cadou otrăvit Budapestei

Magyar consideră că este un cadou electoral pentru Viktor Orban, care l-ar putea ajuta să rămână în fruntea țării și să continue astfel declinul economic al țării.

Politicianul spune că este în mod clar un ajutor mascat pentru premierul ungar, aflat într-un moment dificil înaintea alegerilor din aprilie. Peter Magyar, liderul formațiunii Tisza și principalul contracandidat al lui Orbán, susține că președintele american i-a făcut acestuia „cel mai valoros cadou politic și economic”.

„Trump îi oferă lui Orbán un colac de salvare. Derogarea de un an de la sancțiuni vine exact în momentul în care începe campania electorală”, a declarat Magyar. Potrivit sondajelor recente, opoziția ar conduce cu aproape zece puncte procentuale în fața partidului Fidesz. Inflația ridicată și costurile uriașe ale energiei au erodat popularitatea guvernului ungar, iar relaxarea relațiilor comerciale cu Rusia ar putea aduce o gură de oxigen pentru economia țării.

„Orbán va putea spune acum că este cel mai bun prieten al lui Trump și că a reușit să stabilizeze prețurile energiei. Va folosi asta ca armă electorală”, avertizează Magyar.

Temeri în Europa: un precedent periculos pentru unitatea UE

Mulți observatori consideră că episodul Ungaria–Trump ar putea crea un precedent periculos pentru întreaga Uniune. Nicola Zingaretti, șeful delegației Partidului Democrat italian în Parlamentul European, avertizează că „înțelegerea Trump-Orbán arată direcția în care ne împing dreapta naționalistă și suveraniștii: departe de unitatea și autonomia europeană, spre un sistem de favoruri și obediență”.

„De la o viziune a viitorului european am ajuns la un regres spre Evul Mediu”, a adăugat Zingaretti.

În același ton, europarlamentarul liberal Sandro Gozi a declarat că Trump „nu este interesat să oprească Rusia, ci să slăbească Uniunea Europeană din interior”.

„Orbán îi joacă perfect jocul: blochează deciziile Europei, protejează interesele lui Putin și acum se laudă că a obținut o excepție nelimitată pentru petrolul și gazul rusesc. În ritmul acesta, Ungaria ar putea deveni al 51-lea stat al Americii trumpiene”, a comentat Gozi ironic.

Relația dintre cei doi lideri nu este nouă. Viktor Orbán a fost singurul șef de guvern din Uniunea Europeană care l-a susținut explicit pe Donald Trump în campania prezidențială americană. Acum, președintele Statelor Unite pare să-i întoarcă favorul, oferindu-i o excepție economică cu un uriaș potențial politic.