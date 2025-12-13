Justiția din România s-a schimbat și este pe drumul cel bun, susține Becali / Ce relație are cu Kövesi

Gigi Becali a vorbit despre justiția din România și a explicat că aceasta s-a schimbat semnificativ față de trecut. Potrivit acestuia, judecătorii care acționau la ordin au ieșit din sistem și în prezent a rămas un procent foarte mic de judecători care pot fi influențați.

Acesta este de părere că justiția este pe drumul cel bun, iar unul dintre motive este faptul că s-a încercat construirea unor noi dosare împotriva sa, însă fără succes.

„Vorbim despre justiție. Orice efort fac și orice șiretlic fac, nu o să mai fie ce a fost. Eu vă aduc aminte că nici atunci nu a fost... Eu am avut așa: achitare - 3 judecători din Înalta Curte, achitare - și doi judecători din completul de 5. Deci 5 judecători contra 3. Nici atunci nu a fost tot sistemul distrus, numai că erau anumite persoane care erau cozile lor de topor, care acționau la comanda lor și care executau ordinele lor.

Acum, acele persoane au ieșit la pensie sau au ieșit din sistem. Mai sunt, într-adevăr, să spunem un 5%, dar cred că exagerez... 3% din judecători care mai au legătură cu ei și care mai pot face acele comenzi, dar sunt judecători tineri cărora ei nu le mai pot da comenzi.

Eu zic că justiția în România, la ora asta, e pe drumul cel bun. De ce spun asta? Pentru că au încercat iar tot felul de mizerii, cu spălări de bani, cu tot felul de încercări ca să mai facă încă un dosar cu mine. Nu au putut asta. Mai mult decât atât, procurorul făcea niște acuzații aberante. Când am vorbit cu avocatul și am spus: „De ce nu intervine inspecția judiciară?”, a zis: „Băi, Gigi, este un rezist”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali, prieten cu Laura Codruța Kövesi

Întrebat dacă se teme că va ajunge la pușcărie în cazul în care Laura Codruța Kövesi se va întoarce în sistemul judiciar din România, Gigi Becali a răspuns că nu se teme deoarece consideră că este prieten cu aceasta.

De asemenea, a povestit că în perioada în care era urmărit de DNA, Codruța Kövesi i-ar fi trimis vorbă despre supravegherea sa.

„Eu nu mă tem pentru că eu sunt prieten cu ea.

Când avea DNA-ul - de mă urmărea de la 7:00 dimineața până seară și cu toate instrumentele - ea mi-a trimis vorbă prin preot. Zice: „Spune-i lui Gigi că fratele lui Ciprian, care este colonel la SRI, este șeful echipei care îl urmărește pe Gigi zi și noapte”. Eu îi vedeam la biserică, erau doi în fiecare dimineață.

L-am chemat pe Ciprian, care era diacon la Patriarhie, și i-am zis: „Băi, Ciprian, eu ți-am făcut casă, te-am ajutat... Păi fratele tău este ofițer la SRI?”. Zice: „Da”. Zic: „Păi, uite, mi-a trimis Codruța vorbă să am grijă că mă urmărește șeful comisiei”. (...)

Eu sunt prieten cu ea, mie nu îmi mai face rău”, a spus Gigi Becali la România TV.

