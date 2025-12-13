€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Încă o navă turcă a fost lovită de o dronă rusească în Marea Neagră
Data actualizării: 23:35 13 Dec 2025 | Data publicării: 23:30 13 Dec 2025

Încă o navă turcă a fost lovită de o dronă rusească în Marea Neagră
Autor: Elena Aurel

nava_26650600 Ucraina a acuzat Rusia că a lovit cu drone o navă comercială turcă în Marea Neagră. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Ucraina a acuzat Rusia că a lovit cu drone o navă comercială turcă în Marea Neagră, după ce vineri a avut loc un incident similar lângă Odesa.

Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a Turciei, la o zi după ce un atac aerian rusesc a avariat încă o navă turcă în apropierea portului Odesa, regiunea omonimă din jurul acestui oraş ucrainean fiind în noaptea de vineri spre sâmbătă ţinta unui atac masiv cu drone şi rachete în care Rusia a ţintit inclusiv infrastructuri energetice, transmite AFP, citată de Agerpres. 

Marina ucraineană a transmis într-un comunicat că nava "VIVA", sub pavilion turc, lovită sâmbătă transporta ulei de floarea-soarelui către Egipt, nu s-au înregistrat victime în rândul celor 11 marinari aflaţi la bord şi cargoul şi-a putut continua deplasarea.

În acelaşi comunicat se mai menţionează că nava a fost lovită în largul Mării Negre, în zona economică exclusivă a Ucrainei, dar în afara razei de acţiune a apărării antiaeriene ucrainene.

O altă navă comercială sub pavilion turc a fost avariată vineri într-un atac aerian rusesc în apropierea Odesei, în portul ucrainean Ciornomorsk.

VEZI ȘI: O navă comercială sub pavilion turc, avariată pe ţărmul Mării Negre, în apropiere de Odesa

Avertismentul lui Putin

În urmă cu două săptămâni, două petroliere din "flota din umbră" cu ajutorul căreia Rusia ocoleşte sancţiunile pe care i le-au impus ţările occidentale au fost lovite de drone maritime ucrainene în Marea Neagră în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale ale acesteia. Ambele nave se deplasau fără încărcătură către portul rus Novorossiisk.

Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat după atacul ucrainean asupra acelor petroliere că Rusia îşi va "extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene", adică va recurge la represalii atât împotriva navelor ucrainene, cât şi a navelor din ţările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri, şi a ameninţat de asemenea Ucraina cu tăierea completă a accesului acesteia la Marea Neagră.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut vineri o întrevedere cu Putin în Turkmenistan, discuţie după care a declarat că a cerut Rusiei şi Ucrainei să încheie un "armistiţiu limitat" care să oprească atacurile reciproce asupra infrastructurile energetice şi maritime.

VEZI ȘI: Erdogan nu vrea război în Marea Neagră

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turcia
rusia
razboi ucraina rusia
marea neagra
incident drona
nava comerciala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Nicușor Dan apreciază activitatea unui ministru PSD
Publicat acum 17 minute
Nicușor Dan revine asupra declarației privind banii „luați de la educație” pentru Armată. A vorbit și despre drone
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Scindare în protestul din justiție: Încep să se retragă din procurori
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Încă o navă turcă a fost lovită de o dronă rusească în Marea Neagră
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Cancelarul german Merz crede că epoca de "Pax Americana" aproape s-a încheiat: Rusia nu se va opri. E la fel ca în 19838
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 26 minute
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 12 Dec 2025
Numire în Guvern. Cine este Corneliu Mureșan, noul secretar de stat
Publicat pe 12 Dec 2025
Criza Justiției din România, sub amprenta USR și #rezist. Bogdan Chirieac: Ce vedeți acum nu este finalul
Publicat pe 12 Dec 2025
Raluca Moroșanu, primul mesaj după ce a înfruntat conducerea Curţii de Apel Bucureşti
Publicat pe 12 Dec 2025
Protestele împotriva justiției, atac hibrid de tip Călin Georgescu. Bogdan Chirieac arată culisele din scandalul momentului
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close