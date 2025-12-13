€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Internațional Curajul nebun al lui Zelenski. S-a dus și și-a făcut un selfie în orașul pe care rușii au anunțat că l-au ocupat complet (Foto)
Data actualizării: 09:07 13 Dec 2025 | Data publicării: 08:20 13 Dec 2025

Curajul nebun al lui Zelenski. S-a dus și și-a făcut un selfie în orașul pe care rușii au anunțat că l-au ocupat complet (Foto)
Autor: Darius Muresan

volodimir zelenski kupiansk Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în vizită pe linia frontului în orașul ucrainean Kupiansk, aflat sub asediu
 

Președintele Volodimir Zelenski s-a dus în orașul asediat Kupiansk, unde într-un gest de sfidare a trupelor ruse, și-a făcut un sefie.

Imaginile au fost publicate de Administrația Prezidențială de la Kiev. 

Orașul ucrainean Kupiansk, în provincia Harkov, se află pe direcția unde ocupantul rus asediază, Moscova declarând în mai multe rânduri că trupele sale avansează și preiau controlul Kuapianskului.

În vizita sa la Kupiansk, într-un gest de sfidare, președintele Ucrainei transmite că Armata ucraineană nu doar că rezistă, dar a reușit ș să elibereze părți ale orașului strategic.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în vizită pe linia frontului în orașul ucrainean Kupiansk, aflat sub asediu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în vizită pe linia frontului în orașul ucrainean Kupiansk, aflat sub asediu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în vizită pe linia frontului în orașul ucrainean Kupiansk, aflat sub asediu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în vizită pe linia frontului în orașul ucrainean Kupiansk, aflat sub asediu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în vizită pe linia frontului în orașul ucrainean Kupiansk, aflat sub asediu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în vizită pe linia frontului în orașul ucrainean Kupiansk, aflat sub asediu

Ucraina a eliberat părți din Kupiansk 

Trupele ucrainene au recucerit părți din orașul Kupiansk, în provincia nord-estică Harkov, și mai multe sate din jurul acestuia, într-o operațiune care a încercuit unități ruse, a declarat vineri un comandant al armatei ucrainene, potrivit Agerpres și Reuters.

Armata rusă a revendicat în urmă cu trei săptămâni ocuparea completă a orașului Kupiansk. Armata ucraineană a negat atunci căderea orașului și luptele au continuat acolo.

'Putem spune că rușii sunt complet izolați în oraș. Mult timp nu au putut înțelege ce se întâmplă, dar acum ei și-au dat seama că sunt încercuiți', spune comandantul Corpului Khartiia din Garda Națională a Ucrainei, Igor Obolienski, conform căruia rutele de aprovizionare ale unităților ruse care au pătruns în Kupiansk sunt tăiate și câteva sute de soldați ruși sunt încercuiți.

Platforma ucraineană DeepState, un proiect care cartografiază situația frontului pe baza unor imagini din surse deschise verificate și a surselor din interiorul armatei ucrainene, arată acum cel puțin trei sate la nord și vest de Kupiansk aflate sub control ucrainean. Zonele nordice ale orașului Kupiansk sunt de asemenea prezentate ca fiind sub control ucrainean, iar harta de front a acestei platforme sugerează că trupe ruse sunt încercuite în centrul orașului.

Orașul Kupiansk, care avea o populație de circa 55.000 de locuitori înainte de război, a fost ocupat timp de câteva luni în 2022 de armata rusă, înainte de a fi recucerit de trupele ucrainene în urma unei contraofensive care a eliberat în septembrie același an cea mai mare parte a teritoriului ocupat de Rusia în provincia ucraineană Harkov.

În contextul eforturilor de pace impulsionate de președintele american Donald Trump, Moscova a afirmă că trupele sale înaintează pe tot frontul, insistând pe operațiunile din provincia estică Donețk, pe care președintele rus Vladimir Putin o vrea cucerită complet pentru a avea controlul asupra întregului Donbas, una dintre condițiile Rusiei pentru a încheia pacea.

Tot vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a vizitat trupele de pe sectorul de front de la Kupiansk, unde a spus că este nevoie de succese pe câmpul de luptă pentru a ajuta Kievul pe frontul diplomatic. 'Astăzi, este extrem de important să se obțină rezultate pe linia frontului, astfel încât Ucraina să poată obține rezultate în diplomație', a indicat Zelenski, purtând o vestă antiglonț, într-un videoclip care îl arată în fața plăcuței rutiere cu numele orașului Kupiansk, la intrarea în acesta. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 30 minute
Negocierile privind pacea în Ucraina se mută în Europa. Emisarul lui Trump ajunge la Berlin, unde va fi prezent și Zelenski
Publicat acum 38 minute
Descoperire remarcabilă la Vaslui: Comoara „neatinsă“ din Bârzești, inclusă în proiectul „Moldova Secretă“
Publicat acum 45 minute
Pilotul Cezar Osiceanu, omagiu pentru Radu Theodoru: Întâmplare puțin cunoscută cu generalul mort la 101 ani
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Curajul nebun al lui Zelenski. S-a dus și și-a făcut un selfie în orașul pe care rușii au anunțat că l-au ocupat complet (Foto)
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Hanukkah Friendship Gala 2025 – O sărbătoare a luminii, prieteniei și a excelenței
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Dec 2025
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 11 Dec 2025
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat pe 11 Dec 2025
Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close