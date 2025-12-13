Curajul nebun al lui Zelenski. S-a dus și și-a făcut un selfie în orașul pe care rușii au anunțat că l-au ocupat complet (Foto)

Imaginile au fost publicate de Administrația Prezidențială de la Kiev.

Orașul ucrainean Kupiansk, în provincia Harkov, se află pe direcția unde ocupantul rus asediază, Moscova declarând în mai multe rânduri că trupele sale avansează și preiau controlul Kuapianskului.

În vizita sa la Kupiansk, într-un gest de sfidare, președintele Ucrainei transmite că Armata ucraineană nu doar că rezistă, dar a reușit ș să elibereze părți ale orașului strategic.

Ucraina a eliberat părți din Kupiansk

Trupele ucrainene au recucerit părți din orașul Kupiansk, în provincia nord-estică Harkov, și mai multe sate din jurul acestuia, într-o operațiune care a încercuit unități ruse, a declarat vineri un comandant al armatei ucrainene, potrivit Agerpres și Reuters.

Armata rusă a revendicat în urmă cu trei săptămâni ocuparea completă a orașului Kupiansk. Armata ucraineană a negat atunci căderea orașului și luptele au continuat acolo.

'Putem spune că rușii sunt complet izolați în oraș. Mult timp nu au putut înțelege ce se întâmplă, dar acum ei și-au dat seama că sunt încercuiți', spune comandantul Corpului Khartiia din Garda Națională a Ucrainei, Igor Obolienski, conform căruia rutele de aprovizionare ale unităților ruse care au pătruns în Kupiansk sunt tăiate și câteva sute de soldați ruși sunt încercuiți.

Platforma ucraineană DeepState, un proiect care cartografiază situația frontului pe baza unor imagini din surse deschise verificate și a surselor din interiorul armatei ucrainene, arată acum cel puțin trei sate la nord și vest de Kupiansk aflate sub control ucrainean. Zonele nordice ale orașului Kupiansk sunt de asemenea prezentate ca fiind sub control ucrainean, iar harta de front a acestei platforme sugerează că trupe ruse sunt încercuite în centrul orașului.

Orașul Kupiansk, care avea o populație de circa 55.000 de locuitori înainte de război, a fost ocupat timp de câteva luni în 2022 de armata rusă, înainte de a fi recucerit de trupele ucrainene în urma unei contraofensive care a eliberat în septembrie același an cea mai mare parte a teritoriului ocupat de Rusia în provincia ucraineană Harkov.

În contextul eforturilor de pace impulsionate de președintele american Donald Trump, Moscova a afirmă că trupele sale înaintează pe tot frontul, insistând pe operațiunile din provincia estică Donețk, pe care președintele rus Vladimir Putin o vrea cucerită complet pentru a avea controlul asupra întregului Donbas, una dintre condițiile Rusiei pentru a încheia pacea.

Tot vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a vizitat trupele de pe sectorul de front de la Kupiansk, unde a spus că este nevoie de succese pe câmpul de luptă pentru a ajuta Kievul pe frontul diplomatic. 'Astăzi, este extrem de important să se obțină rezultate pe linia frontului, astfel încât Ucraina să poată obține rezultate în diplomație', a indicat Zelenski, purtând o vestă antiglonț, într-un videoclip care îl arată în fața plăcuței rutiere cu numele orașului Kupiansk, la intrarea în acesta.