Data publicării: 13:42 09 Dec 2025

Asul din mâneca UE: Deși are puține companii mari, acestea au o cifră de afaceri ridicată
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres
 

Uniunea Europeană deține peste 33 de milioane de companii, cu o cifră de afaceri netă de 38.700 miliarde euro.

Anul trecut, Uniunea Europeană avea aproximativ 33,5 milioane de companii, cu 164,2 milioane de angajaţi, iar cifra netă de afaceri se situa la 38.700 miliarde de euro, arată datele publicate marţi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), citat de Agerpres.

Deşi marile întreprinderi (cu peste 249 de angajaţi) reprezentau doar 0,2% din numărul total de companii din economia UE (55.000 firme), ele au generat mai mult de jumătate (51,3%) din cifra netă de afaceri (19.900 miliarde de euro). Ele au angajat 36,3% din forţa de muncă din economie (59,7 milioane de angajaţi).

Companiile mijlocii (50-249 de angajaţi) au constituit 0,8% din numărul total de companii din economia UE (251.000) şi 15,2% din angajaţi (24.9 milioane). Aceste firme au înregistrat aproximativ o cincime (17,2%) din cifra netă de afaceri (6.600 miliarde de euro).

Majoritatea companiilor din UE sunt IMM-uri

Cele mai multe companii din economia UE, 99% (33,2 milioane), erau întreprinderi micro şi mici, cu până la 49 angajaţi. Împreună, ele au fost responsabile pentru aproape jumătate din angajaţi (48,5%, 80 milioane) şi au o cifră netă de afaceri de 12.200 miliarde de euro, reprezentând 31,5% din cifra netă totală de afaceri. 

În 2024, sectorul serviciilor din UE a înregistrat cea mai ridicată cifră de afaceri, de 12.600 miliarde de euro (32,6%) şi cel mai mare număr de companii - 21,2 milioane (63,4% din numărul total de întreprinderi). Acest sector a reprezentat de asemenea mai mult de jumătate din angajaţi (86,5 milioane, 52,7%).

Industria a generat 31,7% din cifra netă totală de afaceri în 2024 (12.300 miliarde de euro). Cu doar 7,3% din numărul total de întreprinderi (2,5 milioane), sectorul industrial a angajat aproximativ o cincime din forţa de muncă (33,6 milioane de persoane, 20,5% din numărul total de angajaţi).

Comerţul a reprezentat 29,7% (11.500 miliarde de euro) din cifra netă totală de afaceri şi a angajat 18,3% din angajaţi (30,1 milioane de persoane). Acest sector reprezintă 17,2% din toate companiile (5,8 milioane).

Construcţiile au avut 12,1% (patru milioane) din numărul total de întreprinderi, dar doar 6% (2.300 miliarde de euro) din cifra netă totală de afaceri. Acest sector are 14 milioane de angajaţi (8,5%).

