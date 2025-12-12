€ 5.0904
Stiri

Afaceristul rus Vladimir Antonov, arestat în Franța
Data publicării: 22:19 12 Dec 2025

Afaceristul rus Vladimir Antonov, arestat în Franța
Autor: Doinița Manic

Foto cu caracter ilustrativ: Freepik
 

Omul de afaceri rus Vladimir Antonov a fost arestat în vestul Franţei.

Omul de afaceri rus Vladimir Antonov a fost arestat în vestul Franţei, el fiind vizat de un mandat de arestare lansat de Lituania pentru o presupusă deturnare de fonduri, transmite Agerpres, citând France Presse.

Vladimir Antonov a fost arestat marţi în apropiere de Vannes şi este urmărit de Lituania în cadrul unui mandat de arestare european, a transmis o purtătoare de cuvânt a justiţiei la Rennes, care a confirmat o informaţie difuzată anterior de agenţia de presă baltică BNS.

VEZI ȘI: Imperiul rusofililor se clatină. Al patrulea cel mai bogat om din Rusia ia distanță de războiul din Ucraina, dar îi e greu să priceapă de ce e sancționat

Vladimir Antonov, arestat în 2011 de poliția din Londra

În 2011, poliţia din Londra îl arestase pe Antonov după ce Lituania lansase un mandat de arestare european contra proprietarilor băncii Snoras, plasată sub controlul statului. Omul de afaceri rus a fost însă ulterior eliberat pe cauţiune.

Afaceristul rus Vladimir Antonov şi partenerul său comercial lituanian, Raimondas Baranauskas, sunt acuzaţi de deturnare de fonduri în valoare de 400 de milioane de lire sterline (565 de milioane de euro) ale băncii lituaniene Snoras.

Ce funcție ocupa Antonov în cadrul băncii Snoras

Antonov era preşedinte al consiliului de supraveghere al Snoras şi Baranauskas avea funcţia de director general al băncii până la naţionalizarea acesteia de către guvernul lituanian, în noiembrie 2011. Totodată, omul de afaceri rus a fost pentru scurt timp şi proprietarul clubului de fotbal englez Portsmouth.

El ar fi părăsit teritoriul britanic în anul 2015. Avocații lui susțineau atunci că afaceristul rus a luat această decizie deoarece se temea pentru viaţa sa după ce eliberarea sa pe cauţiune fusese revocată.

