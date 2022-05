A murit încă un oligarh rus în condiţii suspecte. Ar fi fost otrăvit cu venin de broască

Acesta ar fi murit otrăvit cu venin de broască, după o şedinţă anti-mahmureală cu un şaman în oraşul Mytishchi, la nord-est de Moscova.

"Şamanul a făcut o incizie la nivelul pielii, a picurat venin de broască acolo şi, după ce vomita, pacientul trebuie să se simtă mai bine. Dar acesta nu s-a simţit mai bine, a început să aibă dureri la inimă. Şamanul a decis să nu cheme ambulanţa, ci l-a dus pe afacerist să doarmă în subsol, unde a şi murit", transmite canalul de Telegram Mash, conform The Independent.

Alexander Subbotin era fratele fostului vicepreşedinte al Lukoil, Valery Subbotin.

Subbotin este al şaptelea oligarh rus mort în condiţii suspecte de la începutul războiului.

Oligarhii ruşi care au murit în condiţii suspecte în ultimele luni. Teoria comună - crimă, urmată de sinucidere

Reamintim că în urmă cu două săptămâni, oligarhul rus Serghei Protosenya a fost găsit mort în Spania, alături de soţia şi fiica sa. Poliţia locală cercetează cazul, care pare să fi fost o crimă urmată de sinucidere.

Dar fiul acestuia a respins public această teorie, afirmând că "tata nu este ucigaş". Cu doar o zi înainte de moartea lui Protosenya, un alt oligarh, Vladislav Avayev, a fost găsit mort în Moscova alături de fiica şi soţia sa. Teoria de lucru era identică: crimă urmată de sinucidere. Aceştia sunt doar ultimii dintr-o serie de oligarhi care au fost găsiţi morţi în ceea ce par a fi sinucideri în ultimele luni.

"În toate cazurile, sunt suspiciuni că morţile lor ar fi fost înscenate să pară sinucideri. Dar cine a făcut asta, şi de ce?", a declarat Grzegorz Kuczynski, directorul Programului Eurasia de la Institutul Varşovia. Lista completă a oligarhilor morţi, care aparent s-au sinucis, o găsești AICI.

"Din ce în ce mai mulți oameni de afaceri, oameni politici, militari, generali ruși, nu mai iubesc viața. Există o euforie a accidentelor. Nu mai iubesc sănătatea, viața, liniștea etc. și este evident că totul se petrece sub paradigma unor presupuse accidente. Văd în această serie tragică de accidente, de asasinate, văd mâna lungă a sistemului care îi pedepsește pe rebeli, îi pedepsește pe cei care nu execută ca la carte comenzile politice ale sistemului, iar în ceea ce privește Gazprom este absolut evident că acești oameni, cărora, încă o dată repet, le place sinuciderea, acești oameni refuză să facă parte dintr-o schemă de compromisuri pe care puterea politică de la Kremlin o cere companiei sale favorite și nu numai ei.", a declarat Dorin Popescu, expert în geopolitică, în cadrul emisiunii "Raport de zi" de la Realitatea Plus, moderată de Ana Maria Păcuraru.

