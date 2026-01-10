€ 5.0887
DCNews Stiri Persoanele cu dizabilități, puse laolaltă cu posesorii de certificate false. Președinta CND avertizează politicienii
Data actualizării: 12:56 10 Ian 2026 | Data publicării: 12:23 10 Ian 2026

EXCLUSIV Persoanele cu dizabilități, puse laolaltă cu posesorii de certificate false. Președinta CND avertizează politicienii
Autor: Iulia Horovei

handicap Indicator persoană cu dizabilități. Sursa foto: Agerpres

Într-o goană după economisire la bugetul public de stat, persoanele cu dizabilități reale sunt puse laolaltă cu posesorii de certificate false de handicap.

 

Noile taxe și impozite locale mărite de la 1 ianuarie 2026 au vizat întreaga populație, inclusiv persoanele cu dizabilități. Într-un context în care aceste persoane vulnerabile au nevoie de sprijin, punerea lor în aceeași categorie cu cetățenii care au obținut certificate false de handicap nu este un lucru corect, punctează Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității, în exclusivitate pentru DC News.

„Nu toate persoanele cu dizabilități beneficiau de scutirea de impozit. Doar cele cu grad Grav și Accentuat. Prin urmare, nu suntem atât de costisitori, precum am văzut în declarațiile publice din ultima perioadă”, a spus Daniela președinta CND.

Citește și: EXCLUSIV S-a rostogolit un fake news despre impozite fix privindu-i pe cei mai loviți oameni din România! Iată realitatea!

Plângeri de certificate false chiar la nivelul primarilor

„Suntem de acord că este posibil să existe persoane care dețin certificate cu handicap și nu au nicio afecțiune. Dar cine e de vină în toate aceste situații?! Eu cred că sunt instituțiile statului, medici, comisiile de evaluare care au acordat aceste certificate. 

Am primit, în ultima perioadă, foarte multe plângeri de la colegi, care spun că în multe DGASPC-uri, în multe primării - chiar primarii au certificate de handicap; și sunt angajați care au certificate de handicap. Noi nu știm ce dizabilitate au și dacă o au. De acolo ar trebui să se înceapă verificările și nicidecum să arunce cu afirmații care ne afectează, care crește stigma față de noi, fiind catalogați ca persoane care săvârșesc infracțiuni. Eventualele breșe legislative sau administrative nu pot fi transferate prin discurs public asupra persoanelor cu dizabilități, care au acționat cu bună-credință, pentru că ele au aplicat, au depus documente, și-au dovedit vulnerabilitatea și au fost încadrate în grad de handicap”, a mai spus Daniela Tontsch, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu.

Și Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, a punctat că nu există semne că autoritățile încearcă, cu adevărat, să înlăture aceste certificate false de handicap.

„Pe parcursul anului 2025 n-am văzut niciun caz public prin care să se adeverească astfel de afirmații și prin care să se arate opiniei publice că se dorește eliminarea acestor certificate. În momentul în care umblăm la anumite reglementări, trebuie să facem deosebirea între fals și uz de fals - ceea ce înseamnă lucrul pe care-l fac cei din instituțiile publice - și ce înseamnă realitatea oamenilor care trebuie să beneficieze de un anumit sprijin social. Noi vedem zi de zi abuzuri reclamate de asociațiile de pacienți, de pacienți. Și, în același timp, nu vedem nimic care să ne ofere o certitudine că, într-adevăr, se dorește reglementarea actelor fictive și aducerea în fața instituțiile publice a celor care sunt răspunzători”, a declarat Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, la DC News.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

x close