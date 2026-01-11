Statele Unite, atacuri aeriene la scară largă împotriva Statului Islamic în Siria

Statele Unite au anunţat sâmbătă că au efectuat atacuri aeriene la scară largă împotriva grupării jihadiste Statul Islamic (SI) în Siria, ca parte a răspunsului său la un atac în care au fost ucişi trei americani în decembrie în această ţară, relatează AFP.

Într-un comunicat publicat pe X, Comandamentul militar al SUA pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a explicat că a efectuat, "în colaborare cu forţele partenere, atacuri aeriene la scară largă împotriva mai multor ţinte ale SI în toată Siria".

Iordania a participat la operaţiune

Iordania vecină a indicat duminică faptul că a participat la operaţiune, "cu scopul de a neutraliza capacităţile grupărilor teroriste şi de a le împiedica să se reorganizeze sau să utilizeze aceste zone" pentru a lansa atacuri care ameninţă "securitatea regională", conform unui comunicat al armatei.

Statele Unite au vizat deja gruparea jihadistă de la atacul mortal, pe care Washingtonul l-a atribuit SI, care a ucis doi soldaţi şi un interpret, toţi americani, pe 13 decembrie în regiunea deşertică Palmira.

La sfârşitul lunii decembrie, SUA au anunţat că au atacat "bastioane" ale grupării jihadiste, cu sprijinul Iordaniei. Cel puţin cinci membri ai SI au fost ucişi, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), un ONG cu o vastă reţea de surse în Siria.

Prima dată când un astfel de atac a fost raportat în Siria după căderea lui Bashar al-Assad

A fost pentru prima dată când un astfel de atac a fost raportat în Siria de la căderea lui Bashar al-Assad în decembrie 2024.

La începutul lunii ianuarie, Regatul Unit şi Franţa au efectuat, de asemenea, atacuri aeriene comune pentru a preveni, conform Parisului, "renaşterea SI".

În timpul războiului civil, care a început în 2011 cu proteste pro-democraţie, SI a controlat vaste teritorii, inclusiv regiunea Palmira, înainte de a fi învins de coaliţia internaţională în 2019.

În ciuda înfrângerii sale, luptătorii săi, care s-au retras în vastul deşert sirian, continuă să efectueze atacuri sporadice.

Odată cu revenirea la putere a lui Donald Trump, care este sceptic cu privire la prezenţa soldaţilor americani în străinătate, s-a pus problema menţinerii acestei prezenţe militare.

Pentagonul a anunţat în aprilie că Statele Unite vor reduce la jumătate numărul trupelor americane din Siria, a căror efectiv total actual nu este cunoscut oficial, conform Agerpres.

