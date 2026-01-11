Șefa Curții de Apel București: "Se dorește preluarea controlului puterii judecătorești. E un plan matematic, cinic"

Scandalul din justiție, care a început ca urmare a publicării unei anchete făcută de publicația Recorder, ar fi un plan "matematic, cinic", afirmă Șefa Curții de Apel București într-un interviu acordat jurnalistei Oana Zamfir, la Antena 3.

"Se dorește o preluare asupra controlului puterii judecătorești. Nu că doar pare. E un plan matematic, tehnic și foarte cinic," a spus Liana Arsenie.

Întrebată dacă "matematic" are vreo legătură cu președintele țării, aceasta a continuat:

"Când vorbim de un plan matematic, ne gândim la rigoare. Acest plan pare foarte riguros, se folosesc expresii și imagini care pot crea emoții. Constituția prevede trei piloni pe care funcționează statul: puterea legislativă, executivă și judecătorească. Împărțirea puterii înseamnă un echilibru", a spus șefa Curții de Apel București.

Liana Arsenie: "Judecătorii care au acuzat presiuni caută vinovați pentru propriile eșecuri"

"Acest plan aparține uneia dintre celelalte puteri? Acuzați politicul sau procurorii că vor să aibă control asupra judecătorilor?” a fost întrebată Liana Arsenie de realizatoarea Oana Zamfir.

"Eu pot doar să constat, nu pot să fac acuzații. Constatăm că, de fiecare dată când se schimbă puterea politică, există un grup restrâns de judecători și procurori care merg acum și la președintele Dan, care au mers și la președintele Băsescu, au mers și la președintele Iohannis și cer schimbări din cauza eșecurilor personale. Am văzut în materialele în care s-a prezentat că unii dintre colegii care au pierdut competiții de-a lungul timpului susțin că eșecul domniilor lor provine din presiuni asupra corpului de magistrați. De ex., dl Dragoș Călin este unul dintre colegii noștri care acuză presiuni, iar în acest fel își justifică eșecul. Fiecare dintre noi avem capacitatea de a ne convinge colegii să ne urmeze. Constat cu mare dezamăgire că tot ce înseamnă management științific, leadership, este etichetat drept abuz, drept presiune”, a mai spus Liana Arsenie.

Șefa Curții de Apel București a cerut o întrevedere cu președintele Nicușor Dan

"Sunteți descrisă ca un om care conduce prin teroare", i-a spus realizatoarea Oana Zamfir.

"Am văzut aceste tipare în Psihologia Mulțimilor. S-au folosit cuvinte care creează emoție. Cuvinte precum 'teroare' au fost folosite, dar nu au fost susținute prin dovezi. Aș dori ca toate aceste aspecte care stârnesc emoție să fie și dovedite," a mai spus Liana Arsenie.

Președinta Curții de Apel București a spus că a solicitat deja să aibă o întâlnire cu președintele Nicușor Dan.

"Am cerut o discuție cu președintele țării, am făcut și o solicitare scrisă. Urmează, probabil, să fiu și eu primită. În acest moment, l-aș ruga pe domnul președinte ca, atunci când susține că sistemul de justiție este condus prin teroare, prin persecuție, să se gândească că răul care se face este la adresa justiției în ansamblul său. Este un rău care șubrezește statul de drept. Dacă cetățenii nu mai au încredere în justiție, atunci statul de drept este în pericol. Statul de drept nu e în pericol cu un corp al judecătorilor puternic, cu o justiție independentă," a mai spus Liana Arsenie.