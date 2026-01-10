Trump, întrebat dacă îl va captura și pe Putin ca pe Maduro: Sunt foarte dezamăgit (VIDEO)

Întrebat direct dacă ar lua în calcul o acțiune similară celei ordonate împotriva lui Nicolas Maduro, Donald Trump a oferit un răspuns surprinzător atunci când a venit vorba despre liderul de la Kremlin.

Trump, pus în fața întrebării despre capturarea lui Putin, după precedentul Maduro

Discuția a pornit de la o observație atribuită președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut trimitere la ordinul dat de Statele Unite privind capturarea lui Nicolas Maduro. Un jurnalist l-a întrebat pe Donald Trump dacă, în aceeași logică, ar lua vreodată în calcul capturarea lui Vladimir Putin.

„Președintele Zelenski a spus că a urmărit împreună cu restul lumii cum ați dat ordinul de a-l captura pe Nicolas Maduro și a spus că, dacă așa se procedează cu dictatorii, atunci Statele Unite știu ce au de făcut în continuare. Se pare că vrea să-l capturați pe Vladimir Putin. Ați da vreodată ordinul de a-l captura pe Vladimir Putin?”, a fost întrebarea adresată liderului american.

Răspunsul lui Trump a fost scurt și a lăsat loc de interpretări

„Nu cred că va fi necesar. Întotdeauna am avut o relație excelentă cu el. Însă, sunt foarte dezamăgit având în vedere cum merg lucrurile”, a spus președintele SUA.

Rrăzboiul din Ucraina: pierderi mari și presiune economică

În continuare, Donald Trump a revenit asupra conflictului din Ucraina, subliniind că situația armatei ruse este una dificilă. Potrivit afirmațiilor sale, pierderile de pe front sunt semnificative, iar economia Rusiei se află sub presiune.

Președintele american a reluat ideea că, în timpul mandatului său, a contribuit la soluționarea mai multor conflicte armate și că războiul din Ucraina ar fi trebuit să fie unul dintre cele mai ușor de închis.

„Luna trecută au pierdut 31.000 de oameni, mulți dintre ei soldați ruși, iar economia rusă merge prost. Cred că vom ajunge să rezolvăm problema. Aș fi vrut să o putem face mai repede”, a declarat Trump, potrivit Nexta TV.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump anunță investiții de 100 de miliarde de dolari în Venezuela și vorbește despre anularea unor atacuri



VEZI VIDEO AICI: