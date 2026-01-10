€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Trump, întrebat dacă îl va captura și pe Putin ca pe Maduro: Sunt foarte dezamăgit (VIDEO)
Data actualizării: 16:42 10 Ian 2026 | Data publicării: 16:37 10 Ian 2026

Trump, întrebat dacă îl va captura și pe Putin ca pe Maduro: Sunt foarte dezamăgit (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Donald Trump și Vladimir Putin Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres/Freepik

Donald Trump a stârnit noi reacții pe scena internațională după ce a fost întrebat dacă ar lua în calcul capturarea lui Vladimir Putin, pe modelul acțiunii îndreptate împotriva lui Nicolas Maduro.

 

Întrebat direct dacă ar lua în calcul o acțiune similară celei ordonate împotriva lui Nicolas Maduro, Donald Trump a oferit un răspuns surprinzător atunci când a venit vorba despre liderul de la Kremlin.

Trump, pus în fața întrebării despre capturarea lui Putin, după precedentul Maduro

Discuția a pornit de la o observație atribuită președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut trimitere la ordinul dat de Statele Unite privind capturarea lui Nicolas Maduro. Un jurnalist l-a întrebat pe Donald Trump dacă, în aceeași logică, ar lua vreodată în calcul capturarea lui Vladimir Putin.

„Președintele Zelenski a spus că a urmărit împreună cu restul lumii cum ați dat ordinul de a-l captura pe Nicolas Maduro și a spus că, dacă așa se procedează cu dictatorii, atunci Statele Unite știu ce au de făcut în continuare. Se pare că vrea să-l capturați pe Vladimir Putin. Ați da vreodată ordinul de a-l captura pe Vladimir Putin?”, a fost întrebarea adresată liderului american.

Răspunsul lui Trump a fost scurt și a lăsat loc de interpretări

„Nu cred că va fi necesar. Întotdeauna am avut o relație excelentă cu el. Însă, sunt foarte dezamăgit având în vedere cum merg lucrurile”, a spus președintele SUA.

Rrăzboiul din Ucraina: pierderi mari și presiune economică

În continuare, Donald Trump a revenit asupra conflictului din Ucraina, subliniind că situația armatei ruse este una dificilă. Potrivit afirmațiilor sale, pierderile de pe front sunt semnificative, iar economia Rusiei se află sub presiune.

Președintele american a reluat ideea că, în timpul mandatului său, a contribuit la soluționarea mai multor conflicte armate și că războiul din Ucraina ar fi trebuit să fie unul dintre cele mai ușor de închis.

„Luna trecută au pierdut 31.000 de oameni, mulți dintre ei soldați ruși, iar economia rusă merge prost. Cred că vom ajunge să rezolvăm problema. Aș fi vrut să o putem face mai repede”, a declarat Trump, potrivit Nexta TV.

CITEȘTE ȘI: Donald Trump anunță investiții de 100 de miliarde de dolari în Venezuela și vorbește despre anularea unor atacuri
 

VEZI VIDEO AICI:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

america
donald trump
rusia
vladimir putin
venezuela
nicolas maduro
ucraina
volodimir zelenski
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
”Garda nu devine mai ușoară doar prin bani”. Schimbările propuse de medicul Valeriu Gheorghiță
Publicat acum 20 minute
Astronauţii de la bordul ISS, evacuaţi din motive medicale. E prima oară în istorie când se întâmplă asta. Ce au pățit
Publicat acum 39 minute
”Nu mai știm ce e cu noi, de unde am venit și unde mergem. Și ăsta este lucrul cel mai periculos”
Publicat acum 41 minute
Gerul face primele victime. Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment despre "moartea albă": Se poate instala oricând
Publicat acum 47 minute
Horoscop 12-18 ianuarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat acum 3 ore si 14 minute
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close