Donald Trump anunță investiții de 100 de miliarde de dolari în Venezuela și vorbește despre anularea unor atacuri

Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri pe reţeaua sa socială Truth Social că "cel puţin 100 de miliarde de dolari" vor fi investiţi în Venezuela de către companiile petroliere americane, relatează AFP.

"Cel puţin 100 de miliarde de dolari vor fi investiţi de MARILE COMPANII PETROLERE, cu reprezentanţii cărora mă voi întâlni astăzi la Casa Albă", a scris Trump.

Trump susține că a anulat un nou val de atacuri asupra Venezuelei

Preşedintele american a afirmat, de asemenea, pe platforma sa că a "anulat" un nou atac asupra Venezuelei, datorită "cooperării" cu guvernul de la Caracas şi a salutat eliberarea "unui număr mare de prizonieri politici".

"Statele Unite şi Venezuela colaborează bine, în special în ceea ce priveşte reconstrucţia" industriei petroliere, a adăugat el.

"Datorită acestei cooperări, am anulat al doilea val de atacuri planificat anterior, care nu pare necesar", a spus el.

"Cu toate acestea", a avertizat el, "toate navele vor rămâne pe loc din motive de siguranţă şi securitate", a spus Trump.

Preşedintele american a salutat eliberarea de către Caracas "a unui număr mare de prizonieri politici ca semn al 'căutării păcii'. Acesta este un gest foarte important şi inteligent", a mai spus liderul de la Casa Albă.

Trump caută sprijinul marilor companii pentru strategia sa din Venezuela

Trump urmează să se întâlnească vineri cu directorii marilor companii petroliere americane pentru a încerca să-i convingă să susţină strategia sa din Venezuela, unde intenţionează să impună controlul asupra producţiei de petrol pentru mulţi ani de acum înainte.

Caracas deţine cele mai mari rezerve dovedite de ţiţei din lume, cu 303,221 milioane de barili, potrivit Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), înaintea Arabiei Saudite (267,2 milioane) şi a Iranului.

Producţia sa este însă scăzută, plafonată la un milion de barili pe zi, după zeci de ani de investiţii insuficiente care au lăsat infrastructura petrolieră într-o stare deplorabilă.