Urmează 5 ani grei, avertizează Bill Gates. "Lumea a dat înapoi anul trecut"

Anul trecut nu a decurs așa cum își dorea Bill Gates, cofondatorul Microsoft. În calitate de filantrop care a donat miliarde de dolari pentru asistență medicală și educație în țările sărace, dar și împotriva schimbărilor climatice, Gates nu a putut decât să urmărească cum Administrația Trump a redus segmente din contractele de ajutor extern, scrie Fortune.

Bill Gates a criticat aspru regimul de reducere a costurilor, o mare parte din acesta fiind adoptat sub conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) al lui Elon Musk. El a avertizat că acțiunea ar putea duce direct la moartea copiilor, o afirmație pentru care CEO-ul Tesla, Musk, a cerut dovezi.

„Lumea a dat înapoi anul trecut în ceea ce privește un indicator cheie al progresului”

În scrisoarea sa anuală din acest an, Bill Gates a scris: „Cred că lumea va continua să se îmbunătățească - dar este mai greu de văzut asta astăzi”.

El a adăugat: „Ceea ce mă deranjează cel mai mult este faptul că lumea a dat înapoi anul trecut în ceea ce privește un indicator cheie al progresului: numărul deceselor copiilor sub cinci ani. În ultimii 25 de ani, aceste decese au scăzut mai rapid decât în ​​orice alt moment din istorie. Dar în 2025, acestea au crescut pentru prima dată în acest secol, de la 4,6 milioane în 2024 la 4,8 milioane în 2025 - o creștere determinată de un sprijin mai mic din partea țărilor bogate către țările sărace”.

Previziune sinistră: Câți copii ar putea muri până în 2045

Luna trecută, Raportul „Goalkeepers” al Fundației Gates a dezvăluit că până în 2045 ar putea surveni încă 12,5 milioane de decese la copii dacă asistența pentru dezvoltare în domeniul sănătății (inclusiv cheltuielile guvernamentale) se reduce cu 20% față de nivelurile din 2024, conform unei modelări personalizate bazate pe date de la Institutul pentru Indicatori și Evaluare a Sănătății.

„Prietenii și colegii mă întreabă adesea cum reușesc să rămân optimist într-o eră cu atâtea provocări și atâta polarizare. Răspunsul meu este acesta: sunt încă optimist pentru că văd ce va aduce inovația accelerată de Inteligența Artificială”, a mai scris Gates.

Bill Gates: Următorii cinci ani vor fi dificili. Când va reveni lumea pe drumul cel bun

Dar acest optimism vine cu un termen limită sau, așa cum spune Bill Gates, „există note de subsol la optimismul meu”.

„Următorii cinci ani vor fi dificili, pe măsură ce încercăm să ne întoarcem pe drumul cel bun și să lucrăm pentru a extinde noi instrumente care salvează vieți. Totuși, oricât de greu a fost anul trecut, nu cred că vom aluneca înapoi în Evul Mediu. Cred că, în următorul deceniu, nu numai că vom readuce lumea pe drumul cel bun, dar vom intra într-o nouă eră de progres fără precedent”, a continuat Gates.