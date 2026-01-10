Cum să-ți dai seama dacă îi este frig câinelui tău

Cu temperaturi care scad până la -12 grade în aceste zile în România, este esențial ca proprietarii de câini să observe când gerul devine periculos pentru animalele lor de companie.

Experta canină Lorna Winter, a explicat cât de crucială este înțelegerea tipului de rasă a câinelui tău pentru a învăța cum să-i menții în siguranță atunci când e foarte frig.

Regula generală

Ea a explicat că „majoritatea câinilor adulți sănătoși pot merge normal până la temperaturi de aproximativ 0°C. Cu toate acestea, proprietarii de rase mai mici, căței, câini bătrâni sau câini slabi ar trebui să fie conștienți de faptul că patrupedul lor va simți frigul mult mai repede”.

„Regula generală este că, dacă simți rapid frig, cel mai probabil și câinelui tău îi va fi frig”, a spus ea.

Lorna recomandă ca plimbările să fie scurte - mai ales dacă trebuie să iasă afară când temperaturile scad sub 0°C.

„Mai multe plimbări scurte pe parcursul zilei sunt mai sigure decât una lungă, mai ales după ce soarele a apus”, a declarat ea pentru The Scottish Sun, scrie Mirror.

„Fiți întotdeauna atenți la limbajul corpului câinelui dvs. și scurtați plimbarea dacă pare să se simtă inconfortabil în condițiile meteorologice. Este întotdeauna cel mai bine să evitați perioadele lungi de stat nemișcați în aer liber, mențineți-l mereu în mișcare”, a mai spus Lorna.

Cum îți poți da seama când îi este prea frig câinelui tău



Există numeroși indicatori evidenți care îți arată că patrupedului tău îi este frig.

„În principal, dacă urechile îi sunt reci la atingere, este un semn puternic că puiul tău simte deja frigul”, a explicat Lorna.

Dacă tremură sau se țin rigidi, își ghemuiesc corpul sau au coada strânsă, sau își ridică labele de pe jos, sărind de pe un picior pe altul - înseamnă că le este frig.

Pot încetini, scânci sau încerca să se întoarcă acasă, ceea ce este un semn bun că ar trebui să scurtezi plimbarea.

Asemenea picioarelor umane, câinii pot avea labele reci. De asemenea, pot deveni amorțite, ceea ce face esențial ca stăpânii să recunoască momentul în care labele animalului lor de companie ar putea deveni excesiv de reci.

„Cel mai bine este să fii atent la ridicarea labelor, linsul sau refuzul de a merge pe anumite suprafețe cu care în mod normal nu ar avea probleme. Dacă știi că animalul tău de companie este deosebit de sensibil la frig, ai putea lua în considerare un balsam pentru labe sau ghete. Dcă animalul tău de companie prezintă semne de iritație a labelor sau frig, este întotdeauna cel mai bine să scurtezi plimbarea și să mergi acasă”, a mai spus Lorna.

















