€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Cum să-ți dai seama dacă îi este frig câinelui tău
Data publicării: 23:53 10 Ian 2026

Cum să-ți dai seama dacă îi este frig câinelui tău
Autor: Doinița Manic

caine frig Imagine cu un câine care fuge prin zăpadă. Foto: Pixabay

Află în articol cum îți dai seama dacă îi este frig câinelui tău.

 

Cu temperaturi care scad până la -12 grade în aceste zile în România, este esențial ca proprietarii de câini să observe când gerul devine periculos pentru animalele lor de companie.

Experta canină Lorna Winter, a explicat cât de crucială este înțelegerea tipului de rasă a câinelui tău pentru a învăța cum să-i menții în siguranță atunci când e foarte frig.

Regula generală

Ea a explicat că „majoritatea câinilor adulți sănătoși pot merge normal până la temperaturi de aproximativ 0°C. Cu toate acestea, proprietarii de rase mai mici, căței, câini bătrâni sau câini slabi ar trebui să fie conștienți de faptul că patrupedul lor va simți frigul mult mai repede”.

„Regula generală este că, dacă simți rapid frig, cel mai probabil și câinelui tău îi va fi frig”, a spus ea.

Lorna recomandă ca plimbările să fie scurte - mai ales dacă trebuie să iasă afară când temperaturile scad sub 0°C.

„Mai multe plimbări scurte pe parcursul zilei sunt mai sigure decât una lungă, mai ales după ce soarele a apus”, a declarat ea pentru The Scottish Sun, scrie Mirror.

„Fiți întotdeauna atenți la limbajul corpului câinelui dvs. și scurtați plimbarea dacă pare să se simtă inconfortabil în condițiile meteorologice. Este întotdeauna cel mai bine să evitați perioadele lungi de stat nemișcați în aer liber, mențineți-l mereu în mișcare”, a mai spus Lorna.

Cum îți poți da seama când îi este prea frig câinelui tău 


Există numeroși indicatori evidenți care îți arată că patrupedului tău îi este frig.

„În principal, dacă urechile îi sunt reci la atingere, este un semn puternic că puiul tău simte deja frigul”, a explicat Lorna.

Dacă tremură sau se țin rigidi, își ghemuiesc corpul sau au coada strânsă, sau își ridică labele de pe jos, sărind de pe un picior pe altul - înseamnă că le este frig.

Pot încetini, scânci sau încerca să se întoarcă acasă, ceea ce este un semn bun că ar trebui să scurtezi plimbarea.

Asemenea picioarelor umane, câinii pot avea labele reci. De asemenea, pot deveni amorțite, ceea ce face esențial ca stăpânii să recunoască momentul în care labele animalului lor de companie ar putea deveni excesiv de reci.

„Cel mai bine este să fii atent la ridicarea labelor, linsul sau refuzul de a merge pe anumite suprafețe cu care în mod normal nu ar avea probleme. Dacă știi că animalul tău de companie este deosebit de sensibil la frig, ai putea lua în considerare un balsam pentru labe sau ghete. Dcă animalul tău de companie prezintă semne de iritație a labelor sau frig, este întotdeauna cel mai bine să scurtezi plimbarea și să mergi acasă”, a mai spus Lorna.

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

caine
frig
ger
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Cum să-ți dai seama dacă îi este frig câinelui tău
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Acordul Mercosur. Băsescu explică oportunitățile pentru România și UE: Mișcare foarte bună în fața chinezilor și americanilor
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Revoluția din Iran ”e ca la noi pe 21-22”, spune Caramitru: ”Dumnezeu să le dea forță și curaj și să îi păzească”. 2 milioane de oameni, în stradă
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Un senator l-a scos pe Dacian Cioloș din umbră: Am decis să mă retrag, dar disperarea nu are limite
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Crimă în Bușteni. Un bărbat, ucis de prietenul său
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat acum 11 ore si 15 minute
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close