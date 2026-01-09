Cruzimea asupra animalelor are implicații directe asupra oamenilor, spune Phil Arkow, președintele organizației „The LINK”. El a explicat, la emisiunea DC Anima, ce legătură există între abuzul asupra necuvântătoarelor și violența asupra oamenilor.

„Cruzimea asupra animalelor este foarte strâns conectată cu violența domestică și cu abuzul asupra persoanelor în vârstă. Există patru forme de violență familială: abuzul asupra copilului, violența domestică, abuzul asupra persoanelor în vârstă, abuzul asupra animalelor. Iar abuzul asupra animalelor este adesea primul lucru care ajunge în atenția autorităților, deoarece apare în spații deschise și vecinii îl raportează mai frecvent decât alte tipuri de violență familială. Pentru că știu că un câine nu poate lua telefonul să sune și să ceară ajutor. Când animalele sunt abuzate, și oamenii sunt în pericol. Iar când oamenii sunt abuzați, animalele sunt în pericol: ele sunt legate, sunt interconectate”, a explicat Phil Arkow, președintele organizației „The LINK”, la emisiunea DC Anima de la DC News.

Cruzimea față de animale, oglinda societății umane

„Când te gândești la istoria mișcărilor de protecție a animalelor, începând cu Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals în Marea Britanie, în anii 1800, și toate celelalte organizații care au apărut ulterior, primele idei despre motivul pentru care era important să protejăm animalele nu aveau legătură cu drepturile animalelor, ci cu faptul că rănirea animalelor rănește oamenii, că un act de cruzime față de animale era o pată asupra societății. Spune ceva rău despre noi ca specie umană, despre civilizația noastră.

The Link arată că, prin protejarea animalelor, îi protejăm și pe oameni. Și e un mesaj pe care oficialii guvernamentali îl înțeleg mult mai bine și, în consecință, facem mai mult progres în crearea legilor pentru bunăstarea animalelor, concentrându-ne pe acest aspect al cruzimii față de animale, și anume că rănește și oamenii. Și recunoscând că animalele sunt membri ai familiei noastre facem, din nou, mult mai mult progres. Așa s-a dezvoltat acest concept”, a punctat Phil Arkow.

Legătura dintre abuzul asupra animalelor și cel al oamenilor

„Pe măsură ce am evoluat, am observat că victimele violenței domestice, care sunt de obicei femeile, nu părăseau locuința pentru a căuta adăpost, pentru că le era teamă să-și lase animalele-n urmă cu agresorii. Iar agresorul viza animalele deseori, le rănea, le amenința sau le omora ca modalitate de a exercita control asupra femeii și a copiilor din gospodărie. Și, astfel, avem o legătură între violența domestică și abuzul asupra animalelor. Și, pe măsură ce am avansat, am observat că există conexiuni între autorii atacurilor armate din școli și ai împușcăturilor în masă și istoricul lor asupra animalelor. De asemenea, și abuzul sexual asupra animalelor e strâns legat de abuzul sexual asupra copiilor și pornografia infantilă. Sunt probleme și cu persoanele care adună compulsiv animale, ceea ce este legat de alte probleme sociale”, a mai explicat Phil Arkow, în exclusivitate pentru DC News, în dialog cu realizatorul Tudor-Tim Ionescu.

