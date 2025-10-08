€ 5.0963
Data publicării: 15:55 08 Oct 2025

Cum influențează personalitatea modul în care oamenii tratează animalele
Autor: Iulia Horovei

pisici-caini_37973700 Sursa foto: Freepik
 

O cercetare recentă a analizat legătura dintre trăsăturile de personalitate umană și atitudinile față de animale.

Oamenii cu trăsături de personalitate „întunecate” tind să manifesteze mai puțină empatie față de animale și să le considere inferioare, potrivit unui nou studiu care explorează legătura dintre personalitate și atitudinile morale față de alte specii.

Cercetarea, publicată în revista Current Psychology și citată de DailyMail, a fost realizată de o echipă de psihologi din Serbia și Germania, care a analizat comportamentele și convingerile a peste 600 de participanți în două etape experimentale distincte.

Relația dintre trăsăturile de personalitate umane și animale

Cercetătorii au investigat relația dintre atitudinile față de animale și ceea ce psihologia numește Tetrada Întunecată - un set de patru trăsături de personalitate: narcisismul, machiavelismul, psihopatia și sadismul.

Fiecare dintre aceste trăsături este asociată cu tendințe considerate negative: Machiavelismul se caracterizează prin manipulare, exploatarea celorlalți și lipsă de scrupule morale; Narcisismul implică aroganță, egocentrism și absența empatiei; Psihopatia este definită prin comportament antisocial, impulsivitate și indiferență față de suferința altora; Sadismul, în schimb, se manifestă prin dorința de a provoca durere sau umilință, din plăcere ori din dorință de control.

În prima parte a studiului, 369 de participanți au completat chestionare care măsurau aceste trăsături și atitudinile lor față de animale: de la intenția de a le ajuta până la obiceiurile alimentare, precum consumul de carne în locul unei diete bazate pe plante.

Rezultatele studiului

După ce au ținut cont de factori precum vârsta, sexul și nivelul de educație, cercetătorii au observat o tendință clară: persoanele cu niveluri ridicate de psihopatie și sadism prezentau și un grad mai mare de specisism, convingerea că oamenii sunt superiori moral celorlalte animale și, prin urmare, au dreptul să le exploateze.

„Am descoperit că trăsăturile din Tetrada Întunecată, în special psihopatia și sadismul, sunt corelate cu o susținere crescută a exploatării animalelor”, a explicat dr. Marija Branković pentru publicația PsyPost. Totuși, ea subliniază că atitudinile sociale generale joacă un rol chiar mai important în modul în care oamenii se raportează la alte viețuitoare.

În a doua parte a cercetării, care a implicat 234 de participanți, s-a constatat că persoanele cu scoruri ridicate la psihopatie tind să creadă în ierarhii sociale stricte, ceea ce sugerează că se percep pe sine ca fiind „deasupra” animalelor în ordinea naturală a lumii.

În schimb, trăsăturile empatice, precum capacitatea de a înțelege și dorința de a ajuta, au fost asociate cu un nivel mai scăzut de specisism.

Rezultatele confirmă că Tetrada Întunecată are legături sistematice cu atitudinile față de animale. Lipsa de empatie, egocentrismul și sentimentul de superioritate - caracteristice acestor tipologii - merg „mână în mână” cu o preocupare redusă pentru bunăstarea celorlalți, fie ei oameni sau animale.

Cercetări anterioare au arătat că aceleași trăsături sunt legate și de alte comportamente: credința în teorii ale conspirației, investițiile riscante în criptomonede sau dificultatea de a forma relații stabile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

psihologie
studiu
animale
oameni
relatia om - animal
specicism
machiavelism
sadism
narcisism
psihopatie
tetrada intunecata
empatie
