Cât costă un robot humanoid lansat de chinezi. Prețul este revoluționar, dar cu o provocare majoră - Video

O companie chineză face concurență giganților Tesla și Figure AI, care au atras atenția cu modelele lor de r oboți humanoizi.

Compania chineză Unitree Robotics, celebră pentru roboții săi patrupezi, a lansat pe piață robotul umanoid Unitree R1, care poate fi cumpărat pentru aproape 6.000 de dolari, un preț revoluționar, deoarece prețul mediu al roboților umanoizi era zeci sau chiar sute de mii de dolari.

Astfel, cu R1, Unitree aduce robotica umanoidă chiar și la îndemâna pasionaților dispuși să experimenteze cu o asemeneaa de tehnologie.

Mișcări surprinzător de ”umane”

Unitree R1 are aproape 1,2 metri înălțime și cântărește 25 de kilograme, dimensiuni comparabile cu ale unei valize încărcate. Dispune de 24-26 grade de libertate, respectiv articulații care îi permit să se aplece, rotească și să se miște într-un mod similar cu cel al oamenilor. R1 poate merge, face cu mâna, lovi cu piciorul astfe încât să-și mențină echilibrul. Poate chiar face mișcări acrobatice, precum roata.

Robotul are un set de senzori: camere 3D pentru percepția vizuală, microfoane pentru a localizar sunete, dar și conexiuni wireless pentru a interacționa cu alte dispozitive. Unitatea de procesare integrată poate analiza în același timp ceea ce ”vede” și ceea ce ”aude”.

Mai mult, cu un computer Nvidia Jetson Orin, poate să ruleze aplicații complexe, de la recunoaștere avansată de imagini până la simulări grafice, totul în timp real.

Cât e autonomia bateriei și o provocare majoră

Autonomia bateriei este de aproape o oră, însă sistemul de înlocuire rapidă permite schimbarea imediată a acumulatorului, fapt care îl face suficient de flexibil pentru demonstrații.

Chiar dacă partea hardware este impresionantă, provocarea majoră este software-ul. În prezent, multe dintre mișcările prezentate de R1 și de alți roboți umanoizi sunt preprogramate ori făcute prin control de la distanță. Obiectivul cercetătorilor este ca acești roboți să învețe să se adapteze singuri, să își mențină echilibrul pe terenuri neregulate sau să îndeplinească sarcini delicate, precum manipularea obiectelor fragile, scrie TheConversation.

