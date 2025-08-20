Data actualizării: | Data publicării:

Cât costă un robot humanoid lansat de chinezi. Prețul este revoluționar, dar cu o provocare majoră - Video

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
FOTO: Freepik @mediazon
FOTO: Freepik @mediazon

O companie chineză face concurență giganților Tesla și Figure AI, care au atras atenția cu modelele lor de roboți humanoizi.

Vezi și - Cum arată noii roboți ai Chinei care îi pot înlocui pe soldaţii umani. Se apropie pe nesimțite de dușmani - Foto în articol

Compania chineză Unitree Robotics, celebră pentru roboții săi patrupezi, a lansat pe piață robotul umanoid Unitree R1, care poate fi cumpărat pentru aproape 6.000 de dolari, un preț revoluționar, deoarece prețul mediu al roboților umanoizi era zeci sau chiar sute de mii de dolari.

Astfel, cu R1, Unitree aduce robotica umanoidă chiar și la îndemâna pasionaților dispuși să experimenteze cu o asemeneaa de tehnologie.

Mișcări surprinzător de ”umane”

Unitree R1 are aproape 1,2 metri înălțime și cântărește 25 de kilograme, dimensiuni comparabile cu ale unei valize încărcate. Dispune de 24-26 grade de libertate, respectiv articulații care îi permit să se aplece, rotească și să se miște într-un mod similar cu cel al oamenilor. R1 poate merge, face cu mâna, lovi cu piciorul astfe încât să-și mențină echilibrul. Poate chiar face mișcări acrobatice, precum roata.

Robotul are un set de senzori: camere 3D pentru percepția vizuală, microfoane pentru a localizar sunete, dar și conexiuni wireless pentru a interacționa cu alte dispozitive. Unitatea de procesare integrată poate analiza în același timp ceea ce ”vede” și ceea ce ”aude”.

Mai mult, cu un computer Nvidia Jetson Orin, poate să ruleze aplicații complexe, de la recunoaștere avansată de imagini până la simulări grafice, totul în timp real.

Cât e autonomia bateriei și o provocare majoră

Autonomia bateriei este de aproape o oră, însă sistemul de înlocuire rapidă permite schimbarea imediată a acumulatorului, fapt care îl face suficient de flexibil pentru demonstrații.

Chiar dacă partea hardware este impresionantă, provocarea majoră este software-ul. În prezent, multe dintre mișcările prezentate de R1 și de alți roboți umanoizi sunt preprogramate ori făcute prin control de la distanță. Obiectivul cercetătorilor este ca acești roboți să învețe să se adapteze singuri, să își mențină echilibrul pe terenuri neregulate sau să îndeplinească sarcini delicate, precum manipularea obiectelor fragile, scrie TheConversation.

Video

Youtube video image

VEZI ȘI - A apărut primul robot care gătește, toarnă vin face gesturi sociale și poate alerga prin deșert: STAR1, noul superstar al roboticii chineze (VIDEO)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cât costă un robot humanoid lansat de chinezi. Prețul este revoluționar, dar cu o provocare majoră - Video
20 aug 2025, 18:55
A fost descoperită o nouă lună a lui Uranus
19 aug 2025, 22:36
Predicțiile care îți dau fiori: Viața pe Pangea Ultima - următorul supercontinent al Pământului
17 aug 2025, 23:43
Descoperire importantă în cercetarea Alzheimer. Legătura cu pisicile
12 aug 2025, 13:22
Mai multe bacterii periculoase, trimise de SpaceX pe Stația Spațială Internațională. Care este motivul
06 aug 2025, 23:14
A fost descoperită originea cartofilor moderni
31 iul 2025, 21:47
ParintiSiPitici.ro
Cercetătorii, avertisment URGENT pentru părinți: Copiii care folosesc acest produs riscă să dezvolte boli grave! „Comercializarea către minori este inacceptabilă”
20 aug 2025, 18:36
Surpriză majoră într-un studiu din Franţa. Ce se ascunde în lichidele îmbuteliate în sticlă
30 iul 2025, 15:55
Renumit expert în IA, predicții surprinzătoare: Va veni acest moment pentru omenire!
27 iul 2025, 17:09
Te simți mereu epuizat și confuz? Long COVID ar putea fi de vină - legătura surprinzătoare cu inflamația, intestinul și celulele "zombie"
27 iul 2025, 13:56
Două meserii ar putea dispărea în doar 6 luni. Cum vor fi înlocuite de Inteligența artificială
26 iul 2025, 08:34
Arheologii au făcut o descoperire extrem de rară, din vremea Războiului Troian - Foto în articol
24 iul 2025, 17:13
Cel mai mic șarpe din lume a reapărut după 20 de ani de absență
24 iul 2025, 17:01
Lucrul pe care-l au în comun toți oamenii optimiști. Ce se regăsește în creierul lor
22 iul 2025, 23:37
Anton Hadăr răspunde atacurilor la adresa AOSR: „Suntem pe locul 3 în topul cercetării din România”
17 iul 2025, 16:01
AOSR dă tonul tăierilor voluntare: Suma care se va întoarce la bugetul de stat, după reducerea indemnizațiilor membrilor
17 iul 2025, 15:33
Începe vânătoarea de stele căzătoare. Când și unde pot fi surprinse Perseidele
16 iul 2025, 09:39
Animalele reacționează la sunete secrete emise de plante - nou studiu
15 iul 2025, 08:39
O cometă interstelară recent descoperită ar putea fi una dintre cele mai vechi comete văzute vreodată de omenire
11 iul 2025, 21:07
Cercetătorii au descoperit ce înseamnă să fii "cool": Șase trăsături comune pe care poate le ai și tu
08 iul 2025, 19:30
Ce au descoperit cercetătorii i-a lăsat fără cuvinte: Ar putea fi bucăți din Mercur!
06 iul 2025, 17:52
De ce majoritatea pisicilor dorm pe partea stângă. Cercetătorii au descoperit motivul
06 iul 2025, 16:34
Părul uman, armă secretă împotriva secetei. Ce țară a implementat sistemul
05 iul 2025, 19:15
O planetă uriașă, descoperită la marginea Căii Lactee, cu ajutorul teoriei lui Einstein
05 iul 2025, 10:07
Un templu pre-incaş, descoperit în Bolivia
05 iul 2025, 08:24
O peșteră din România ar putea da indicii despre viața extraterestră: 33 de specii unice, într-o peșteră care sfidează regulile naturii
30 iun 2025, 15:56
Cine este cercetătoarea româncă de la NASA care a confirmat descoperirea unei noi exoplanete gigantice alături de o echipă de astronomi - Foto în articol
30 iun 2025, 09:56
Congres global la Bangkok: 500 de experți, 15 țări și o singură misiune - salvarea creierului. Se caută cea mai gravă cauză de dizabilitate în rândul tinerilor
30 iun 2025, 09:40
S-au descoperit cele mai vechi roci de pe Pământ. Au peste 4,16 miliarde de ani
27 iun 2025, 21:28
O ploaie de meteori, vizibilă în această noapte. Locul ideal pentru a o surprinde
27 iun 2025, 20:41
O pădure antică, care are 15–30 de milioane de ani, a fost descoperită sub o insulă fără copaci
25 iun 2025, 22:28
Un asteroid uriaș riscă să se izbească de Lună. Impactul ar fi "comparabil cu o explozie nucleară de amploare" - Studiu
23 iun 2025, 20:39
Pasărea care zboară mai sus decât avioanele comerciale
16 iun 2025, 14:42
Descoperire uluitoare: Un tip de ADN nemaiîntâlnit, găsit în 21 de schelete vechi de mii de ani
14 iun 2025, 10:59
De unde vin razele cosmice. Noua descoperire a astronomilor
14 iun 2025, 08:53
Nou fenomen cosmic: Astronomii susţin că au descoperit cele mai puternice explozii din Univers
06 iun 2025, 15:53
Apa uzată poate fi refolosită: Devine potabilă în doar 45 de minute. „Acesta este viitorul”
06 iun 2025, 13:27
Plasticul care dispare în mare: Cum poate descoperirea japoneză să salveze oceanele de poluare
04 iun 2025, 09:34
Descoperire impresionantă. O exoplanetă uriașă, detectată într-o zonă locuibilă asemănătoare celei a Pământului
03 iun 2025, 21:28
Alertă în spațiu: O nouă bacterie rezistentă la radiații, descoperită în afara atmosferei
02 iun 2025, 11:14
”Pepenii de Dăbuleni deja nu mai sunt în România”. Cum am pierdut și ceapa aurie de Buzău sau roșiile ”inimă de bou”. Un cercetător român a găsit semințele la americani
31 mai 2025, 08:57
Cum te poate convinge eficient IA să îți schimbi opinia, dacă știe aceste lucruri despre tine - nou studiu
27 mai 2025, 19:20
Supernovele ar putea fi cele mai puternice acceleratoare de particule din Univers
27 mai 2025, 15:21
Descoperire rară: Ce s-a găsit pe fața unei mumii i-a uimit pe cercetători - Foto în articol
25 mai 2025, 14:16
Batoanele proteice care te ajută să slăbești - Studiu
24 mai 2025, 23:55
Un submarin american dispărut acum 100 de ani a fost găsit. Misterul tragediei produse în 1917, deslușit de cercetători
24 mai 2025, 22:55
Descoperire uimitoare! Unde se află cel de-al 8-lea continent al Pământului - Foto în articol
24 mai 2025, 19:12
Ce se ascunde sub craterele lui Marte. Cercetătorii au descoperit o cale inedită de explorare a subsolului marțian
24 mai 2025, 16:43
Obiect misterios, descoperit dincolo de orbita lui Neptun. Ar putea fi clasificat ca o nouă planetă a sistemului solar / foto în articol
23 mai 2025, 18:59
O mare bucată din Pământ lipsește. Misterul deslușit de oamenii de știință
23 mai 2025, 09:22
”Ce a fost acea bubuitură?” Momentul imploziei submersibilului Titan, surprins la bordul navei de sprijin
23 mai 2025, 09:33
Descoperire neașteptată: Un „copil hibrid” de 28.000 de ani confirmă încrucișarea dintre oamenii moderni și neanderthalieni
21 mai 2025, 10:23
Cele mai noi știri
acum 14 minute
Cum vor fi evaluate performanțele în spitale: Măsuri noi pentru manageri și șefi de secție. Anunțul Ministerului Sănătății
acum 21 de minute
Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General al Radio România, la Interviurile DCNews
acum 24 de minute
ANAF vrea să știe câte sarmale mâncăm la nunți și botezuri. Ce detalii cere restaurantelor
acum 46 de minute
S-a terminat cu azilul în Grecia. Vor exista doar două opțiuni
acum 1 ora 2 minute
Celebru designer din Milano, mort în urma unui accident cu un TIR condus de un român
acum 1 ora 3 minute
Cât costă un robot humanoid lansat de chinezi. Prețul este revoluționar, dar cu o provocare majoră - Video
acum 1 ora 24 minute
Vânzarea E.ON către ungurii de la MVM, oprită de Guvern. Cazul ajunge pe masa CSAT
acum 1 ora 25 minute
Festivalul Enisala: Două zile de muzică, tradiție și spectacol în inima Dobrogei
Cele mai citite știri
pe 19 August 2025
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
pe 19 August 2025
Reacția inedită a Giorgiei Meloni când Friedrich Merz îi ținea o prelegere lui Trump / video viral
pe 19 August 2025
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
pe 19 August 2025
Am ”revenit” în 2007? Cât costa un apartament cu două camere în cartierul Rahova din București acum 18 ani
acum 19 ore 57 minute
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel