€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 15:54 23 Sep 2025 | Data publicării: 15:54 23 Sep 2025

„Data exactă” la care Iisus a murit pe Cruce, potrivit NASA

Autor: Darius Mureșan
post-traditii_13034800 foto: Pixabay
 

Ziua exactă când a murit Mântuitorul Iisus Hristos pe Cruce a stârnit ample discuții de-a lungul timpului.

Însă o descoperire a agenției spațiale americane NASA ar putea confirma ce scrie în Biblie despre crucificarea Lui Iisus, conform cercetătorilor de la Universitatea Oxford. Descoperirea NASA cu privire la crucificarea lui Iisus ”arată exact ziua în care Hristos a murit”. 

De ce vineri, 3 aprilie 33 d.Hr.

Biblia spune că soarele s-a transformat în întuneric și luna în sânge. Unii oameni de știință cred că s-a făcut referire la evenimente care au urmat morții Li Hristos. Modelele NASA, care au urmărit, de-a lungul timpului, pozițiile Pământului, Lunii și Soarelui evidențiază o eclipsă de Lună care a avut loc vineri, 3 aprilie 33 d.Hr. – anul legat de moartea Lui Iisus, potrivit Daily Mail.

În Ierusalim ar fi fost vizibil evenimentul cosmic

În Ierusalim ar fi fost vizibil evenimentul cosmic, la scurt timp după apus. De asemenea, poziția lunii i-ar fi dat o nuanță roșiatică. Istoricii biblici afirmă că eclipsa de Lună descoperită de NASA a fost aceeași despre care se afirmă în Biblie.

”Textele creștine spun că Luna s-a transformat în sânge după răstignirea lui Iisus – referindu-se potențial la o eclipsă de Lună, în timpul căreia Luna capătă o nuanță roșiatică”, potrivit NASA.

O eclipsă de Lună a avut loc chiar în acea seară, de 3 aprilie 33 d.Hr.

Agenția spațială americană a evidențiat că oamenii de știință a ales o posibilă dată a crucificării pentru ziua de vineri, 3 aprilie 33 d.Hr., pentru că o eclipsă de Lună a avut loc chiar în acea seară. Versetul biblic care afirmă despre Lună apare în Fapte 2:20, respectiv: ”Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de venirea zilei mari și glorioase a Domnului”.

Scripturile oferă detalii despre felul în care apostolul Petru a împărtășit cuvintele la 50 de zile după răstignire. Acest lucru i-a făcut pe unii experți să creadă că își amintește evenimentele la care a fost martor în timpul morții Lui Iisus.

Cu toate acestea, mulți istorici afirmă că pasajul a fost menit să profetizeze a doua venire a lui Iisus, deoarece Petru cita din Ioel 2:28–31 un pasaj despre semne cosmice și despre trezirea spirituală: ”Soarele se va preface în întuneric și Luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare și cumplită a Domnului”. Deoarece Cartea lui Ioel a fost scrisă cu secole înainte de răstignirea Domnului, mulți oameni de știință spun că Petru explica modul în care crucificarea a fost profețită anterior de Ioel.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

data exacta
crucificare
iisus hristos
nasa
cercetare
3 aprilie
vineri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Plafonarea adaosului la alimentele de bază se prelungește
Publicat acum 20 minute
Reacţia NATO după incidentul cu drone din Danemarca
Publicat acum 24 minute
Un oraş cât Comarnicul, dispărut în accidente rutiere în ultimii 6 ani
Publicat acum 42 minute
IULIUS investește 29 de milioane de euro în cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa
Publicat acum 47 minute
Lotul 2, înapoi! „Adevăratul termen” privind Autostrada Moldovei reiese din tăcerea CNAIR - Ministerul Transporturilor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close