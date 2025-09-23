„Data exactă” la care Iisus a murit pe Cruce, potrivit NASA

Însă o descoperire a agenției spațiale americane NASA ar putea confirma ce scrie în Biblie despre crucificarea Lui Iisus, conform cercetătorilor de la Universitatea Oxford. Descoperirea NASA cu privire la crucificarea lui Iisus ”arată exact ziua în care Hristos a murit”.

De ce vineri, 3 aprilie 33 d.Hr.

Biblia spune că soarele s-a transformat în întuneric și luna în sânge. Unii oameni de știință cred că s-a făcut referire la evenimente care au urmat morții Li Hristos. Modelele NASA, care au urmărit, de-a lungul timpului, pozițiile Pământului, Lunii și Soarelui evidențiază o eclipsă de Lună care a avut loc vineri, 3 aprilie 33 d.Hr. – anul legat de moartea Lui Iisus, potrivit Daily Mail.

În Ierusalim ar fi fost vizibil evenimentul cosmic

În Ierusalim ar fi fost vizibil evenimentul cosmic, la scurt timp după apus. De asemenea, poziția lunii i-ar fi dat o nuanță roșiatică. Istoricii biblici afirmă că eclipsa de Lună descoperită de NASA a fost aceeași despre care se afirmă în Biblie.

”Textele creștine spun că Luna s-a transformat în sânge după răstignirea lui Iisus – referindu-se potențial la o eclipsă de Lună, în timpul căreia Luna capătă o nuanță roșiatică”, potrivit NASA.

O eclipsă de Lună a avut loc chiar în acea seară, de 3 aprilie 33 d.Hr.

Agenția spațială americană a evidențiat că oamenii de știință a ales o posibilă dată a crucificării pentru ziua de vineri, 3 aprilie 33 d.Hr., pentru că o eclipsă de Lună a avut loc chiar în acea seară. Versetul biblic care afirmă despre Lună apare în Fapte 2:20, respectiv: ”Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de venirea zilei mari și glorioase a Domnului”.

Scripturile oferă detalii despre felul în care apostolul Petru a împărtășit cuvintele la 50 de zile după răstignire. Acest lucru i-a făcut pe unii experți să creadă că își amintește evenimentele la care a fost martor în timpul morții Lui Iisus.

Cu toate acestea, mulți istorici afirmă că pasajul a fost menit să profetizeze a doua venire a lui Iisus, deoarece Petru cita din Ioel 2:28–31 un pasaj despre semne cosmice și despre trezirea spirituală: ”Soarele se va preface în întuneric și Luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare și cumplită a Domnului”. Deoarece Cartea lui Ioel a fost scrisă cu secole înainte de răstignirea Domnului, mulți oameni de știință spun că Petru explica modul în care crucificarea a fost profețită anterior de Ioel.