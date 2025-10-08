Povestea uimitoare a unuia dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie. „Părinții mei abia dacă știau să citească și să scrie"

Trei oameni de știință a fost distinși cu Premiul Nobel pentru Chimie 2025 pentru dezvoltarea „structurilor metal-organice” – o formă de arhitectură moleculară care poate înmagazina cantități uriașe de spațiu în structuri extrem de mici, pe care comitetul le-a comparat cu geanta Hermionei Granger din romanele Harry Potter.

Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi vor împărți premiul pentru descoperirile lor revoluționare, care ar putea contribui la rezolvarea unor dintre cele mai presante probleme ale planetei, precum schimbările climatice, a anunțat miercuri Comitetul Nobel, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Stockholm, Suedia, scrie CNN.

Heiner Linke, președintele comitetului pentru chimie, a declarat că descoperirile și ideile laureaților au dus la apariția unor materiale complet noi, capabile să „stocheze cantități uriașe de gaz într-un volum minuscul.”

Linke a comparat aceste materiale cu geanta Hermionei, care pare mică la exterior, dar este mult mai mare în interior. Într-o altă analogie, el a spus că materialele funcționează „ca niște camere de hotel”, în care grupuri mari de molecule pot intra și ieși, asemenea unor oaspeți.

Omar Yaghi, mărturie emoționantă

Comitetul i-a lăudat pe laureați pentru crearea structurilor metal-organice (MOF), care „pot fi folosite pentru a extrage apă din aerul deșertic, pentru a capta dioxidul de carbon, pentru a stoca gaze toxice sau pentru a cataliza reacții chimice.”

Omar Yaghi, profesor de chimie la Universitatea California, Berkeley, născut în Iordania, se afla în aeroport când a primit apelul care îl anunța că a câștigat Premiul Nobel. El a declarat că a fost „uimit, încântat și copleșit” de veste.

„Părinții mei abia dacă știau să citească și să scrie. A fost o adevărată călătorie — știința îți permite să faci asta”, a spus Yaghi Comitetului Nobel. El și numeroșii săi frați au crescut într-o singură cameră din Amman, Iordania, fără electricitate sau apă curentă. Școala a fost pentru el un refugiu dintr-o viață altfel dificilă, a precizat comitetul.