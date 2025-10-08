€ 5.0963
|
$ 4.3898
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:08 08 Oct 2025

Povestea uimitoare a unuia dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie. „Părinții mei abia dacă știau să citească și să scrie"
Autor: Doinița Manic

chimist premiul nobel Foto: Pixabay
 

Trei oameni de știință sunt laureații Premiului Nobel pentru Chimie 2025.

Trei oameni de știință a fost distinși cu Premiul Nobel pentru Chimie 2025 pentru dezvoltarea „structurilor metal-organice” – o formă de arhitectură moleculară care poate înmagazina cantități uriașe de spațiu în structuri extrem de mici, pe care comitetul le-a comparat cu geanta Hermionei Granger din romanele Harry Potter.

Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi vor împărți premiul pentru descoperirile lor revoluționare, care ar putea contribui la rezolvarea unor dintre cele mai presante probleme ale planetei, precum schimbările climatice, a anunțat miercuri Comitetul Nobel, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Stockholm, Suedia, scrie CNN.

Heiner Linke, președintele comitetului pentru chimie, a declarat că descoperirile și ideile laureaților au dus la apariția unor materiale complet noi, capabile să „stocheze cantități uriașe de gaz într-un volum minuscul.”

Linke a comparat aceste materiale cu geanta Hermionei, care pare mică la exterior, dar este mult mai mare în interior. Într-o altă analogie, el a spus că materialele funcționează „ca niște camere de hotel”, în care grupuri mari de molecule pot intra și ieși, asemenea unor oaspeți.

Omar Yaghi, mărturie emoționantă

Comitetul i-a lăudat pe laureați pentru crearea structurilor metal-organice (MOF), care „pot fi folosite pentru a extrage apă din aerul deșertic, pentru a capta dioxidul de carbon, pentru a stoca gaze toxice sau pentru a cataliza reacții chimice.”

Omar Yaghi, profesor de chimie la Universitatea California, Berkeley, născut în Iordania, se afla în aeroport când a primit apelul care îl anunța că a câștigat Premiul Nobel. El a declarat că a fost „uimit, încântat și copleșit” de veste.

„Părinții mei abia dacă știau să citească și să scrie. A fost o adevărată călătorie — știința îți permite să faci asta”, a spus Yaghi Comitetului Nobel. El și numeroșii săi frați au crescut într-o singură cameră din Amman, Iordania, fără electricitate sau apă curentă. Școala a fost pentru el un refugiu dintr-o viață altfel dificilă, a precizat comitetul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

premiul nobel
chimie
savanti
descoperire
premiul nobel chimie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
De ce te trezești mereu noaptea să mergi la toaletă? Poate fi un semn al unei afecțiuni medicale
Publicat acum 10 minute
Clima o ia razna: Hong Kong înregistrează cea mai călduroasă lună octombrie din istorie
Publicat acum 15 minute
Raed Arafat, explicații pentru cei care spun că a fost exagerare cu Codul Roșu
Publicat acum 37 minute
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
Publicat acum 38 minute
România vrea mai mult: Bolojan pune accent pe procesarea produselor agricole
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close