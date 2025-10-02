Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a prezentat mai multe dovezi care confirmă existența încălzirii globale.

„Sunt unii care contestă fenomenul încălzirii globale, pe când alții spun că încălzirea globală cauzează topirea ghețarilor și e mai multă apă în circulație“, a punctat Val Vâlcu.

„Apa este mai multă în circulație, însă este perturbat sistemul climatic. Încălzirea globală reprezintă un surplus de energie, această creștere a temperaturii medii globale, un surplus care evident trebuie să se manifeste și să se concretizeze prin ceva.

Se concretizează prin apariția fenomenelor extreme. Și la noi plouă în două zile cât ar fi trebuit să plouă într-o lună și ne uităm și zicem că nu e secetă, că a plouat cât trebuia să plouă în luna respectivă, numai că a plouat doar în 2 zile. Apa aceea, căzută brusc, nu face decât să genereze probleme, să genereze inundații, torenți și eventual alunecări de teren.

Lista fenomenelor extreme este din ce în ce mai lungă, Organizația Mondială de Meteorologie (OMM) urmărește cu foarte mare atenție lungirea acestei liste și lungirea locurilor în care manifestările extreme se produc. De exemplu, acum 2-3 decenii, încă exista discuția dacă, în Europa, tornada este un fenomen firesc.

Acum nu își mai pune nimeni această problemă și toată lumea acceptă că avem tornade și în Europa“, a spus, la DC News, Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.