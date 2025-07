Părul uman, armă secretă împotriva secetei. Ce țară a implementat sistemul

În Chile, țară afectată de o secetă prelungită, agricultorii folosesc covorașe mici realizate din păr uman, așezate la baza plantelor din livezi, pentru a ajuta la menținerea umezelii în sol. Ele au un rol esențial în păstrarea hidratării culturilor, un aspect vital în zonele care se confruntă de ani buni cu lipsa apei, precizează Reuters.

Chilean farmers are using human hair to fight drought and save water — here’s how it works. pic.twitter.com/tUVghQWW6O