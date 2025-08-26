Canicula nu creează disconfort doar pe termen scurt. Câte zile „pierde” un om din viață din cauza căldurii

Impactul temperaturilor ridicate ar putea provoca daune pe termen lung sănătății a miliarde de oameni, avertizează oamenii de știință.

Expunerea repetată la caniculă accelerează procesul de îmbătrânire al oamenilor, potrivit unui studiu citat de The Guardian. Cercetătorii susțin că efectul este comparabil cu daunele cauzate de fumat, consumul de alcool, alimentația nesănătoasă sau lipsa exercițiilor fizice.

Temperaturile extreme devin tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, ceea ce poate provoca efecte extinse și pe termen lung asupra sănătății a miliarde de oameni.

Cercetarea reprezintă o „schimbare de paradigmă” în înțelegerea impactului căldurii asupra sănătății, care poate fi pe termen lung, potrivit unui expert.

Se știa deja că valurile de căldură duc la creșteri temporare ale deceselor premature - de exemplu, aproape 600 de decese timpurii au fost legate de o perioadă caniculară din luna iunie, în Anglia. Totuși, noua analiză este una dintre primele care evaluează impactul pe termen lung.

Muncitorii care lucrează în aer liber, date îngrijorătoare

Cercetătorii au monitorizat timp de 15 ani un grup de 25.000 de persoane din Taiwan, comparând expunerea acestora la valurile de căldură cu „vârsta biologică”, un indicator al sănătății generale.

Studiul a arătat că, de exemplu, persoanele care au trecut prin patru zile suplimentare de caniculă pe parcursul a doi ani își crescuseră vârsta biologică cu aproximativ nouă zile. Muncitorii care lucrează în aer liber au fost cei mai afectați, vârsta lor biologică crescând cu 33 de zile.

Deși creșterea vârstei biologice poate părea mică, cercetătorii au subliniat că aceasta s-a produs doar într-un interval de doi ani. Ei investighează acum impactul caniculei asupra îmbătrânirii pe parcursul întregii vieți.

Crește riscul mortalității

Cercetătorii au subliniat că efectul asupra populațiilor la nivel global ar putea fi semnificativ, întrucât valurile de căldură afectează pe toată lumea, iar o vârstă biologică mai mare indică un risc crescut de mortalitate.

„Dacă expunerea la caniculă se acumulează pe parcursul mai multor decenii, impactul asupra sănătății va fi mult mai mare decât am raportat”, a declarat dr. Cui Guo, de la Universitatea din Hong Kong, care a condus cercetarea.

„Valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai lungi, așa că impactul asupra sănătății ar putea fi mult mai mare în viitor”, a adăugat el.

Arderea combustibililor fosili, principalul motiv al crizei climatice, a atins niveluri record în 2024.

Prof. Paul Beggs de la Universitatea Macquarie din Sydney, Australia, care nu a făcut parte din echipa de cercetare, a spus: „Mulți dintre noi am experimentat valuri de căldură și am supraviețuit - sau așa credeam. Acum studiul arată că expunerea la caniculă afectează viteza cu care îmbătrânim”, a mai spus acesta.

Impactul caniculei asupra copiilor

El a adăugat: „În 2024, cercetătorii au descoperit că expunerea la căldură în primii ani de viață afectează negativ dezvoltarea materiei albe a creierului la copii. În combinație cu noua constatare că valurile de căldură accelerează îmbătrânirea la adulți, avem o schimbare de paradigmă în înțelegerea impactului căldurii asupra sănătății. Efectele pot apărea la orice vârstă și pot fi pe termen lung”.

Studiul, publicat în jurnalul Nature Climate Change, a folosit teste medicale precum tensiunea arterială, inflamația, colesterolul și funcția plămânilor, ficatului și rinichilor pentru a determina vârsta biologică a fiecărei persoane. Aceasta a fost comparată cu vârsta reală pentru a vedea dacă expunerea la caniculă era legată de îmbătrânirea accelerată.

S-a constatat că numărul total de zile cu valuri de căldură a avut cel mai mare impact asupra accelerării îmbătrânirii. Motivul pentru care temperaturile ridicate prelungite accelerează îmbătrânirea nu este pe deplin cunoscut, dar deteriorarea ADN-ului este probabil un factor important.

Măsuri și vulnerabilități în fața căldurii

Analiza a arătat că efectul nociv al caniculei se reduce în timp, dar rămâne semnificativ. Aceasta sugerează ca oamenii să ia măsuri pentru a face față căldurii, precum petrecerea timpului la umbră sau folosirea aerului condiționat, acolo unde este disponibil.

Cei 25.000 de adulți incluși în studiu erau parte a unui plan de gestionare a sănătății plătit și, în medie, mai tineri, mai sănătoși și mai educați decât populația generală. Persoanele mai în vârstă și cele cu probleme de sănătate sunt mai vulnerabile la căldură, așa că impactul asupra îmbătrânirii este probabil mai mare decât cel raportat în studiu.

Studiul a luat în considerare greutatea, fumatul, exercițiile fizice și afecțiunile preexistente (diabet, cancer), precum și utilizarea aerului condiționat în vecinătate. Totuși, nu s-au putut colecta date despre timpul petrecut în aer liber, răcoarea locuințelor sau utilizarea individuală a aparatului de aer condiționat, iar cercetătorii au declarat că este necesară o investigație suplimentară.

Beggs a spus că rezultatele studiului sunt în linii mari consistente cu un studiu recent din SUA, care arăta că expunerea la căldura din exterior accelerează îmbătrânirea la adulții mai în vârstă. O altă analiză americană, din 2023, a arătat că „expunerea ridicată la căldură extremă a fost asociată cu declin cognitiv mai rapid pentru persoanele de culoare și pentru locuitorii cartierelor sărace”.

