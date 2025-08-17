Predicțiile care îți dau fiori: Viața pe Pangea Ultima - următorul supercontinent al Pământului

Un studiu recent arată că, peste 250 de milioane de ani, continentele se vor uni într-un supercontinent numit Pangea Ultima.

Oamenii de știință, folosind un model pe un supercomputer, au prezis că, peste 250 de milioane de ani, continentele se vor reuni într-un supercontinent, numit Pangea Ultima, unde viața va fi insuportabilă, scrie Greek Reporter.

Potrivit unui studiu publicat recent în Nature Geoscience, Pământul va deveni insuportabil de fierbinte, ceea ce va face mare parte din uscat nelocuibil și va duce la o extincție în masă a mamiferelor terestre.

Extincția în masă ar fi cauzată în principal de stresul termic rezultat dintr-o activitate vulcanică mai intensă, care ar elibera de două ori mai mult dioxid de carbon în atmosferă decât nivelurile actuale, de un soare mai bătrân care va emite mai multă radiație și de întinderea deșerturilor interioare din zonele tropicale. Folosind un model climatic al UK Met Office și supercomputerul Universității din Bristol, simularea a oferit și indicii tectonice despre evenimente de extincție din trecut, precum și date utile pentru astronomii care caută alte planete locuibile.

Viață insuportabilă pe supercontinentul Pangea Ultima

În era Pangea Ultima, extremele de temperatură sunt de așteptat să fie dramatice, cu mai multă umiditate decât în prezent de-a lungul coastelor și cu condiții extrem de aride în vastele deșerturi interioare. În această lume, temperaturile globale ar putea crește cu cincisprezece grade Celsius (și până la treizeci de grade Celsius pe uscat) peste nivelurile preindustriale, ceea ce ar readuce planeta la căldura extremă prin care a mai trecut în era Permian–Triasic, acum aproximativ 260 de milioane de ani, când peste 90% dintre specii au fost eradicate.

Perioade prelungite de căldură de peste patruzeci de grade Celsius ar depăși nivelurile de toleranță ale multor forme de viață.

Autorul principal al lucrării, Alexander Farnsworth, de la Universitatea din Bristol, a spus că perspectiva unui alt eveniment de extincție, care i-ar include și pe oameni, este o amintire cutremurătoare a fragilității.

„Pământul are un mediu foarte schimbător. Oamenii sunt foarte norocoși cu ceea ce avem acum și nu ar trebui să împingem propriul nostru climat dincolo de clima mai răcoroasă prin care am evoluat. Suntem specia dominantă, dar Pământul și clima sa decid cât timp va dura acest lucru. Ce va urma este imposibil de prezis. Specia dominantă ar putea fi ceva complet nou”, a spus el.

Cât de precisă e această predicție

Autorii recunosc că predicția lor are un nivel ridicat de incertitudine din cauza intervalului de timp extrem de lung, dar speră că studiul, început în perioada de carantină din pandemie, va oferi perspective utile asupra evenimentelor de extincție în masă din trecut și asupra posibilei locuibilități a altor planete. Geologii au dezbătut de mult timp cum ar putea arăta următorul supercontinent.

O teorie, cunoscută sub numele de „Amasia”, este exact ceea ce sugerează denumirea: Americile vor deriva spre vest, traversând Oceanul Pacific, se vor ciocni de Asia și se vor așeza aproape de Polul Nord.

O altă ipoteză prezice că Americile, Africa și Eurasia ar putea în schimb să închidă Oceanul Atlantic și să se reunească de-a lungul Ecuatorului.

