Vârsta de pensionare a femeilor din 2026. Ce se schimbă
Data publicării: 09:07 06 Ian 2026

Vârsta de pensionare a femeilor din 2026. Ce se schimbă
Autor: Dana Mihai

Varsta de pensionare - Freepik Varsta de pensionare 2026
 

De la 1 ianuarie vârsta de pensionare a femeilor a crescut.

Vârsta de pensionare a femeilor 2026

A crescut vârsta de pensionare a femeilor din România la 62 de ani și 5 luni, conform noii legi a pensiilor, continuând procesul de aliniere treptată cu vârsta de pensionare a bărbaților, la fel și stagiul complet de cotizare se mărește.

Câte puncte de stabilitate pot primi femeile care au atins stagiul complet de cotizare.

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani, pentru stagiu de cotizare contributiv care depășește acest plafon se acordă un anumit număr de puncte de stabilitate.

Citește și: Românii, trași pe sfoară. Guvernul v-a dat 50 de lei și v-a luat 200 de lei. Schema care i-a sărăcit pe oameni

-0,50 puncte/an pentru fiecare an între 25 și 30 ani; 0,04167 puncte/lună; 0,00139 puncte/zi

-0,75 puncte/an pentru fiecare an între 30 și 35 ani; 0,06250 puncte/lună; 0,00208 puncte/zi

-1 punct/an pentru fiecare an peste 35 ani; 0,08333 puncte/lună; 0,00278 puncte/zi

În ianuarie 2035, vârsta de pensionare pentru femei va fi egalată cu cea a bărbaților, de 65 de ani, stagiul complet de cotizare fiind de 35 de ani, iar stagiul minim de cotizare de 15 ani.

Începând cu 2035, vârsta de pensionare va fi corelată în funcție de cât trăiesc, în medie, oamenii.

Începând cu data finalizării eşalonării prevăzute în anexa nr. 5, stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv şi vârsta standard de pensionare, prevăzute de prezenta lege, sunt majorate în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă din România, la un interval de maximum 3 ani”, se arată în noua lege a pensiilor care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024.

