Criză politică în Germania. Coaliția din Brandenburg s-a destrămat: dezacordurile fac imposibilă cooperarea

Premierul de centru-stânga al landului Brandenburg, din estul Germaniei, a anunţat marţi că va conduce un guvern minoritar.

Se poartă discuții pentru formarea unei noi majorităţi, după ce coaliţia cu Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW), de extremă stânga, s-a destrămat, relatează Reuters.

”Dezacordurile fac imposibilă continuarea cooperării”

Potrivit lui Dietmar Woidke, dezacordurile repetate cu BSW fac imposibilă continuarea cooperării.

acesta a exclus organizarea de noi alegeri la nivel de land şi a spus că va încerca să poarte discuţii cu Uniunea Creştin-Democrată, de centru-dreapta - partidul lui Merz - pentru a vedea dacă se poate forma o nouă coaliţie care să succeadă celei formate cu BSW în noiembrie 2024, conform Agerpres.

Woidke (Partidul Social Democrat, SPD) va conduce până atunci guvernul împreună cu miniştrii săi existenţi, inclusiv ministrul de finanţe Robert Crumbach, a cărui decizie de a părăsi BSW a declanşat criza.

Lupte interne privind conducerea și strategia

BSW, desprinsă din partidul Stânga, succesorul vechiului Partid Comunist din Germania de Est, combină politici economice de stânga cu apeluri la restricţionarea imigraţiei şi opoziţie faţă de sprijinul militar pentru Ucraina. Formaţiunea s-a confruntat însă cu lupte interne privind conducerea şi strategia, iar Wagenknecht, fostă co-lideră a Stângii, a demisionat ea însăşi din funcţia de lider al partidului anul trecut.

Pe lângă Crumbach, care i-a acuzat pe membrii BSW că refuză să îşi asume responsabilităţile guvernamentale, alţi doi parlamentari BSW au demisionat, lăsând coaliţia fără majoritate.

Turbulențele nu zguduie capitala

Este puţin probabil ca aceste turbulenţe politice din Brandenburg, regiunea din jurul capitalei Berlin, să aibă vreun impact imediat asupra coaliţiei naţionale a cancelarului Friedrich Merz, dar ele subliniază volatilitatea politicii germane, în special din estul Germaniei, înaintea unei serii de alegeri statale şi locale din acest an. Aceste scrutinuri, inclusiv două în landurile estice, ar putea eroda şi mai mult sprijinul deja în scădere pentru partidele tradiţionale de centru-dreapta şi centru-stânga din coaliţia lui Merz, notează Reuters.