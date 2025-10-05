Sistemul care menţine clima Europei blândă, în pericol din cauza topirii calotei glaciare. Vremea s-ar putea schimba radical

Oamenii de știință spun că acest fenomen ar putea fi un semnal de avertizare că ne apropiem de o schimbare climatică bruscă.

Un nou studiu publicat în revista Science Advances arată că roata subpolară din Atlanticul de Nord — o vastă „roată” de curenți care transportă căldură spre Europa — se comportă anormal. Analiza unor cochilii de scoici vechi de zeci de ani a scos la iveală două episoade majore de instabilitate în ultimii 150 de ani: primul în jurul anului 1920, iar al doilea, început în anii 1950, continuă și astăzi.

„Este un semnal foarte îngrijorător”, spune Beatriz Arellano Nava, cercetătoare la Universitatea din Exeter (Marea Britanie), conform Live Science. „Roata subpolar, acest gyro, este considerat acum un element sensibil al sistemului climatic. Dacă slăbește brusc, putem avea mai multe fenomene meteo extreme în Europa și modificări ale tiparelor de ploaie la scară globală”, a mai spus ea.

Acest sistem este cel care transportă căldura dinspre tropice spre polul nord, menţinând clima în Europa relativ blândă. Însă dacă acest lucru s-ar schimba, am putea avea parte de ierni mai reci, veri mai ploioase, dar şi fenomene extrem mai frecvente.

Motivul? Apele reci și sărate din Atlanticul de Nord, care se scufundă în adâncuri și pun în mișcare curenții, sunt tot mai diluate de topirea gheții arctice și tot mai calde din cauza încălzirii globale. Apa devine mai puțin densă și nu se mai scufundă la fel de eficient, slăbind mecanismul care alimentează circulația oceanică.

„Fluxul de apă densă din centrul gyro-ului ține sistemul în mișcare, dar și vânturile contribuie, așa că un colaps total este puțin probabil”, explică Arellano Nava.

Chiar și așa, avertizează cercetătorii, o slăbire a acestui „motor” oceanic ar putea schimba semnificativ clima Europei și a Atlanticului de Nord în deceniile următoare.