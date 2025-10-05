€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:44 05 Oct 2025

Sistemul care menţine clima Europei blândă, în pericol din cauza topirii calotei glaciare. Vremea s-ar putea schimba radical
Autor: Florin Răvdan

scenic-view-glaciers-melting-river-against-sky_95110800 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Uriaşul sistem de curenţi oceanici din Atlanticul de Nord, care joacă un rol crucial în reglarea climei la nivel global, pare să îşi piardă stabilitatea. 

Oamenii de știință spun că acest fenomen ar putea fi un semnal de avertizare că ne apropiem de o schimbare climatică bruscă.

Un nou studiu publicat în revista Science Advances arată că roata subpolară din Atlanticul de Nord — o vastă „roată” de curenți care transportă căldură spre Europa — se comportă anormal. Analiza unor cochilii de scoici vechi de zeci de ani a scos la iveală două episoade majore de instabilitate în ultimii 150 de ani: primul în jurul anului 1920, iar al doilea, început în anii 1950, continuă și astăzi.

„Este un semnal foarte îngrijorător”, spune Beatriz Arellano Nava, cercetătoare la Universitatea din Exeter (Marea Britanie), conform Live Science. „Roata subpolar, acest gyro, este considerat acum un element sensibil al sistemului climatic. Dacă slăbește brusc, putem avea mai multe fenomene meteo extreme în Europa și modificări ale tiparelor de ploaie la scară globală”, a mai spus ea. 

Acest sistem este cel care transportă căldura dinspre tropice spre polul nord, menţinând clima în Europa relativ blândă. Însă dacă acest lucru s-ar schimba, am putea avea parte de ierni mai reci, veri mai ploioase, dar şi fenomene extrem mai frecvente. 

Motivul? Apele reci și sărate din Atlanticul de Nord, care se scufundă în adâncuri și pun în mișcare curenții, sunt tot mai diluate de topirea gheții arctice și tot mai calde din cauza încălzirii globale. Apa devine mai puțin densă și nu se mai scufundă la fel de eficient, slăbind mecanismul care alimentează circulația oceanică.

„Fluxul de apă densă din centrul gyro-ului ține sistemul în mișcare, dar și vânturile contribuie, așa că un colaps total este puțin probabil”, explică Arellano Nava.

Chiar și așa, avertizează cercetătorii, o slăbire a acestui „motor” oceanic ar putea schimba semnificativ clima Europei și a Atlanticului de Nord în deceniile următoare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

stiinta
curenti oceanici
vreme
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident
Publicat acum 16 minute
Mişto, şucar, bengos, barosan. Ce înseamnă, de fapt, unele dintre cele mai folosite cuvinte
Publicat acum 48 minute
Reacţie din Slovacia după victoria lui Babis în Cehia. "Războiul din Ucraina nu e războiul nostru"
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Horoscop 6 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Ce se întâmplă dacă dormi cu telefonul lângă cap
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 03 Oct 2025
Klaus Iohannis a spus că nu are cheia casei din Sibiu pentru a o preda. Șeful ANAF, dezvăluiri de culise: Ce au găsit la executare
Publicat pe 03 Oct 2025
Cine sunt ”super-bugetarii de lux” din Guvernul Bolojan. ”I-aș da afară pe toți”
Publicat pe 03 Oct 2025
Cumulul pensie-salariu, pe cale de a fi eliminat luna aceasta
Publicat pe 03 Oct 2025
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close