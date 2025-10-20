€ 5.0890
Data actualizării: 13:30 20 Oct 2025 | Data publicării: 13:20 20 Oct 2025

Ploaie de stele căzătoare, vizibilă și în România. Când poți să admiri spectacolul de pe cer
Autor: Iulia Horovei

ploaie-de-meteori_38385800 Sursa foto: Vittorio Staffolani, pexels
 

Pregătește-te să admiri ploaia de stele căzătoare pe cerul României.

În noaptea de 20 spre 21 octombrie, cerul României va fi animat de ploaia de meteori Orionide, vizibilă la un ritm tipic de aproximativ 20 de meteori pe oră.

Viteză de 66 km/secundă

Orionidele intră în atmosferă cu viteze impresionante de aproximativ 66 km/s, creând dâre luminoase rapide care persistă câteva secunde sau chiar minute. Uneori, acești meteori devin foarte strălucitori și spectaculoși, putând să se dezintegreze în mai multe fragmente sau să creeze explozii luminoase, asemănătoare artificiilor, potrivit The Guardian.

Orionidele fac parte din coada celebrei comete Halley. Deși numărul meteoriților poate varia, în mod obișnuit se pot observa aproximativ 20 pe oră.

Observarea este favorabilă în acest an: luna va fi în descreștere, cu aproximativ 30% din suprafața vizibilă iluminată, răsărind abia în primele ore ale dimineții, oferind câteva ore de observație neîntreruptă înainte de ora 03:00 BST (ora 05:00, ora României).

Din emisfera nordică, constelația Orion răsare înainte de miezul nopții și urcă pe cer pe măsură ce noaptea avansează, oferind perspective optime pentru observare. Din emisfera sudică, Orion va fi vizibil și mai sus pe cer, oferind o vedere mai bună decât în nord.

Vizibilitate în România

Orionidele vor fi vizibile pe cerul întunecat, iar observațiile sunt recomandate departe de luminile orașelor mari, pentru a putea vedea și meteori mai slabi.

Așa că privește spre est, unde răsare constelația Orion, și fii pregătit să urmărești câteva minute pentru a surprinde meteorii rapizi și foarte strălucitori. 

