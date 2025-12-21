Marte, planeta care are zone interzise: Ce nu avem voie să explorăm și de ce

NASA și Administrația Spațială Națională din China (CNSA) au trimis până acum mai multe rovere pe Marte, cu scopul de a înțelege dacă viața ar putea exista sau a existat vreodată pe Planeta Roșie, al doilea cel mai apropiat vecin al nostru.

Deși aceste misiuni se concentrează pe zone interesante ale planetei, care ar putea găzdui cândva viață extraterestră, există anumite regiuni de pe Marte a căror explorare este interzisă prin tratatele spațiale. Aceste zone, sunt cunoscute sub numele de „regiuni speciale” sau „regiunile incerte”. În ciuda faptului că sunt unele dintre cele mai interesante locuri pentru a efectua cercetări științifice pe această lume, se consideră o idee proastă să explorezi acolo.

Despre ce tratat spațial este vorba și cine l-a semnat

În plină expansiune a „cursei spațiale” din secolul al XX-lea, Statele Unite, Uniunea Sovietică și Regatul Unit au semnat Tratatul ONU privind spațiul cosmic din 1967. Acest document-cheie interzicea tuturor națiunilor care îl semnau să revendice suveranitatea asupra oricăror corpuri cerești, să stabilească baze militare pe acestea și să folosească arme nucleare asupra lor.

În tratat, existau și alte specificații importante. Unul dintre motivele pentru care omenirea este atât de dornică să exploreze spațiul este posibilitatea tentantă de a găsi alte forme de viață acolo. Dar dacă am găsi dovezi ale vieții pe o altă planetă, cum ar fi Marte, cum am ști că nu le-am adus noi acolo? În plus, există și o a doua preocupare: Cum ne asigurăm că nu contaminăm o planetă extraterestră cu propria noastră viață?

Din aceste motive, Tratatul ONU privind spațiul cosmic a inclus o secțiune care interzice explorarea corpurilor din Sistemul Solar care prezintă potențiale pericole: „Statele părți la Tratat vor efectua studii asupra spațiului cosmic, inclusiv a Lunii și a altor corpuri cerești, și vor efectua explorarea acestora astfel încât să evite contaminarea lor dăunătoare și, de asemenea, schimbările negative ale mediului Pământului rezultate din introducerea de materie extraterestră și, acolo unde este necesar, vor adopta măsuri adecvate în acest scop”.

Cum au fost stabilite „regiunile speciale” de pe Marte

De atunci, pe măsură ce am aflat mai multe despre Marte, s-au făcut mai mulți pași pentru a se ajunge la un acord cu privire la locurile care pot fi explorate și locurile care nu pot fi explorate pe planetă. Comitetul pentru Cercetare Spațială (COSPAR) al Consiliului Internațional pentru Știință a jucat un rol esențial în crearea acestor linii directoare și în identificarea „regiunilor speciale” de pe planetă unde ar trebui interzisă aterizarea.

„Obiectivele științifice prioritare, cum ar fi căutarea vieții și înțelegerea mediului organic marțian, pot fi compromise dacă microbii de pe Pământ - adică organisme unicelulare procariote sau eucariote - transportați de nave spațiale cresc și se răspândesc pe Marte. Acest lucru a dus la definirea unor «Regiuni Speciale» pe Marte, unde trebuie aplicate măsuri stricte de protecție planetară înainte ca o navă spațială să poată intra în aceste zone”, a explicat COSPAR în urma unei investigații din 2016, la cererea NASA.











