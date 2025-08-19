A fost descoperită o nouă lună a lui Uranus

Uranus rămâne planeta cu cele mai multe luni din sistemul solar, iar telescopul spaţial James Webb a identificat recent un satelit necunoscut anterior, cu un diametru de doar 10 kilometri, ceea ce duce numărul total al lunilor sale la 29, potrivit agenţiei EFE.

Noua descoperire a fost denumită provizoriu S/2025 U1, iar denumirea oficială urmează să fie aprobată de Uniunea Astronomică Internaţională (IAU), autoritatea recunoscută pentru atribuirea numelor obiectelor cereşti, relatează Agerpres.

Maryame El Moutamid, de la Southwest Research Institute din Statele Unite, a subliniat că, deşi este o lună mică, descoperirea are o importanţă considerabilă, reprezentând ceva ce nici nava spaţială Voyager 2 a NASA nu a observat acum aproape 40 de ani.

Conform NASA, diametrul redus de doar 10 kilometri explică de ce satelitul a scăpat atenţiei Voyager 2 şi altor telescoape.

Uranus are cele mai multe luni de dimensiuni mici

Nicio altă planetă din sistemul solar nu posedă un număr atât de mare de luni de dimensiuni mici precum Uranus, iar interacţiunile complexe ale acestora cu inelele planetei indică o istorie haotică, ce estompează graniţa dintre sistemul de inele şi cel de luni, a explicat Matthew Tiscareno, de la Seti Institute, Statele Unite.

Luna recent descoperită se află la aproximativ 56.000 de kilometri de centrul planetei și are o orbită aproape circulară, ceea ce sugerează că s-ar fi format aproape de poziţia sa actuală.

Este a paisprezecea şi cea mai mică din ansamblul de luni interne, care orbitează alături de sateliţi mai mari precum Miranda, Ariel, Umbriel, Titania şi Oberon, nume inspirate de personaje ale lui William Shakespeare şi Alexander Pope.

El Moutamid a remarcat că descoperirea evidenţiază modul în care astronomia modernă se bazează încă pe realizările misiunilor anterioare, cum este Voyager 2, care a survolat Uranus pe 24 ianuarie 1986 şi a oferit prima imagine detaliată a planetei.

La aproape patru decenii distanţă, telescopul Webb oferă o perspectivă nouă asupra sistemului solar exterior şi extinde şi mai mult cunoaşterea acestui teritoriu.

