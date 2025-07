Anton Hadăr răspunde atacurilor la adresa AOSR: „Suntem pe locul 3 în topul cercetării din România”

Anton Hadăr, vicepreședintele AOSR, le răspunde celor care afirmă că Academia Oamenilor de Ştiinţă din România nu are rezultate științifice.

După ce Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR) a anunţat că membrii săi au decis să-şi diminueze cu 20% indemnizaţia lunară anumite site-uri de știri au dat știrea într-un mod tendențios, afirmând printre rânduri că AOSR "a fost criticată constant încă de la înființare pentru lipsa rezultatelor științifice". Anton Hadăr a răspuns acuzațiilor, venind cu exemple clare care demonstrează utilitatea și performanțele AOSR.

VEZI ȘI: AOSR dă tonul tăierilor voluntare: Suma care se va întoarce la bugetul de stat, după reducerea indemnizațiilor membrilor

"Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR) este o academie care desfășoară activități foarte importante în România și pentru cei care nu cunosc multe lucruri despre noi, dar își permit să ne jignească în diverse momente, fără să cunoască adevărul, vreau să le dau o informație legată de faptul că AOSR ocupă astăzi locul 3 în topul instituțiilor de cercetare din România, imediat sub Academia Română, conform clasamentului la zi prezentat de portalul SCImago Journal & Country Rank, care include jurnalele și indicatorii științifici naționali elaborați din informațiile conținute în baza de date Scopus® (Elsevier B.V.). De asemenea, vreau să vă mai spun că suntem pe locul 9 în topul instituțiilor de cercetare și al universităților din România, în același clasament, adică suntem situați în top 10.

Anton Hadăr: Ne bucurăm că putem să-i ajutăm pe tinerii noștri cercetători

Noi ne bucurăm cel mult însă de faptul că putem să-i ajutăm pe tinerii noștri cercetători din universități și din institutele de cercetare cu competițiile pe care le organizăm an de an. Aceștia chiar nu mai au nicio șansă să promoveze în carieră dacă nu au proiecte de cercetare câștigate prin competiție și Academia noastră s-a gândit foarte bine, le oferă și coordonare din partea membrilor noștri, fiecare tânăr beneficiind de 1-2 colegi din AOSR în funcție de tematica pe care o are în desfășurare și cred că este o mare mulțumire sufletească să îi vezi că respiră ușurați atunci când câștigă un proiect în Academia noastră și mai ales când obțin rezultatele pe care vi le-am menționat", a declarat Anton Hadăr pentru DC NEWS.

"Ieri și alaltăieri au fost prezentări foarte frumoase, de înalt nivel științific. Au venit tineri cercetători de Cluj, de la Iași, București, din toată țara, cei care au câștigat proiectele acolo. Cât timp vom exista în fiecare an vom organiza aceste competiții, în condițiile în care în România mai nimeni nu organizează competiții de finanțare a cercetărilor tinerilor noștri din universități și institutele de cercetare", a mai spus acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News