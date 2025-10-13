Criza climatică, la un nou nivel. Avertismentul oamenilor de știință: Consecințe devastatoare pentru oameni și natură

Planeta se confruntă cu o „nouă realitate”, atingând primul dintr-o serie de puncte critice climatice catastrofale și posibil ireversibile: moartea pe scară largă a recifelor de corali - asta arată un raport realizat de 160 de oameni de știință din întreaga lume.

Pe măsură ce oamenii ard combustibili fosili și cresc temperaturile globale, efectele devin tot mai severe — valuri de căldură extreme, inundații, secete și incendii de vegetație. Însă, la orizont, se profilează amenințări și mai mari, spun savanții. Schimbările climatice ar putea împinge sistemele esențiale ale Pământului — de la pădurea amazoniană până la calotele glaciare — dincolo de punctul de echilibru, provocând prăbușirea lor și efecte catastrofale în lanț la nivel global.

„Ne apropiem rapid de mai multe puncte critice ale sistemului Terrei care ar putea transforma lumea noastră, cu consecințe devastatoare pentru oameni și natură”, a declarat Tim Lenton, profesor la Global Systems Institute din cadrul Universității din Exeter și autor al raportului publicat duminică, scrie CNN.

Recifurile trec prin cel mai grav episod de albire în masă înregistrat vreodată

Primul sistem afectat sunt coralii de apă caldă, potrivit raportului.

Din 2023, recifurile lumii trec prin cel mai grav episod de albire în masă înregistrat vreodată, pe măsură ce oceanele ating temperaturi record — peste 80% dintre recife fiind afectate. Ceea ce odinioară era o explozie subacvatică de culoare și viață este acum înlocuit de un peisaj alb, dominat de alge marine.

„Am împins acum recifurile de corali dincolo de limitele lor de adaptare”, a declarat Mike Barrett, consilier științific principal al World Wildlife Fund UK și coautor al raportului.

Potrivit autorilor raportului, dacă încălzirea globală nu este inversată, „recifurile extinse, așa cum le cunoaștem, vor dispărea”.

Efectele vor fi de amploare. Recifurile de corali reprezintă un habitat esențial pentru speciile marine, sunt vitale pentru securitatea alimentară, contribuie cu trilioane la economia globală și protejează zonele de coastă de furtuni. Iar viitorul ar putea fi și mai sumbru dacă temperaturile continuă să crească.

Unul dintre cele mai alarmante scenarii

Potrivit oamenilor de știință, planeta se află pe marginea mai multor puncte critice suplimentare, fiind aproape sigur că va depăși obiectivul global de limitare a încălzirii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale.

Unul dintre cele mai alarmante scenarii este posibila prăbușire a Circulației Meridionale Atlantice, o rețea crucială de curenți oceanici cunoscută sub acronimul AMOC. Aceasta ar avea consecințe globale catastrofale: ar aduce geruri extreme în unele regiuni, ar supraîncălzi altele, ar perturba sezoanele musonice și ar crește nivelul mărilor.

„Există acum riscul ca această prăbușire să aibă loc în timpul vieții celor care trăiesc astăzi pe planetă”, a spus Barrett.

Lumea nu este pregătită pentru impactul acestor puncte critice, a avertizat Manjana Milkoreit, cercetătoare la Departamentul de Sociologie și Geografie Umană al Universității din Oslo și coautoare a raportului.

„Depășirea pragului de 1,5°C este inevitabilă”

Politicile actuale și acordurile internaționale sunt „concepute pentru schimbări graduale, nu pentru aceste tipuri de transformări bruște, ireversibile și interconectate”, a spus ea. Modul în care guvernele vor reacționa acum „ar putea modela sistemul Terrei pentru foarte mult timp”.

Savanții cer în acest raport reducerea rapidă a poluării care încălzește planeta și extinderea capacităților de eliminare a carbonului din atmosferă.

„Depășirea pragului de 1,5°C este inevitabilă”, a spus Lenton, „dar cheia este să limităm cât mai mult creșterea suplimentară și să readucem temperatura globală în jos cât mai repede posibil.”