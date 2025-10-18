Extratereștrii s-ar fi plictisit de noi: Teoria care încearcă să explice de ce nu i-a întâlnit nimeni niciodată

Oamenii se întreabă de secole de ce, având în vedere sutele de miliarde de planete din galaxie, nu am văzut niciodată semne convingătoare de viață inteligentă dincolo de Pământ.

Acum, oamenii de știință iau în considerare o nouă teorie interesantă: dacă extratereștrii există, tehnologia lor ar putea fi doar puțin mai avansată decât a noastră. Și, după ce au explorat pentru o vreme vecinătatea lor cosmică, s-ar fi plictisit pur și simplu și ar fi încetat să mai încerce, făcându-i greu de detectat, scrie The Guardian.

Ce este principiul „banalității radicale”

Scenariul, descris într-un nou studiu, se bazează pe principiul „banalității radicale”, care respinge ideea că extratereștrii s-ar plimba prin univers după ce au stăpânit fizica dincolo de înțelegerea noastră. În schimb, propune o Cale Lactee care găzduiește un număr modest de civilizații cu tehnologii asemănătoare cu ale noastre.

„Ideea este că sunt mai avansați, dar nu mult mai avansați. Este ca și cum ai avea un iPhone 42 în loc de un iPhone 17. Acest scenariu pare mai posibil, mai natural, pentru că nu propune nimic extrem”, a spus dr. Robin Corbet, cercetător principal la Universitatea din Maryland, Baltimore County, cu sediul la Goddard Space Flight Center al NASA.

Corbet a ajuns la această ipoteză după ce a analizat explicațiile cercetătorilor pentru „marea tăcere” sau paradoxul lui Fermi, discrepanța dintre lipsa dovezilor convingătoare pentru civilizațiile extraterestre și probabilitatea existenței lor într-un univers vast și vechi. Poate că extratereștrii erau prea avansați pentru a fi detectați? Poate că Pământul era o grădină zoologică cosmică pe care extratereștrii au hotărât să o lase în pace? Poate că Pământul era singura casă a vieții din galaxie? Majoritatea teoriilor i s-au părut exotice.

Extratereștrii s-au plictisit de noi?

El explică „marea tăcere” prin faptul că civilizațiile extraterestre ating un platou tehnologic nu mult peste capacitățile noastre. „Nu au călătorii mai rapide decât lumina, nu au mașini bazate pe energie întunecată sau materie întunecată, sau găuri negre. Nu exploatează legi noi ale fizicii”, a spus Corbet.

Dacă ar fi așa, civilizațiile extraterestre ar avea dificultăți să întrețină faruri laser puternice timp de milioane de ani, nu s-ar plimba între planete și după ce ar fi explorat galaxia cu sonde robotice, s-ar fi putut plictisi de informațiile primite și ar fi renunțat explorarea spațială, potrivit lui Corbet.

Alții au alte teorii

Prof. Michael Garrett, directorul Jodrell Bank Centre for Astrophysics, a apreciat „perspectiva proaspătă”, dar și-a exprimat rezervele. „Proiectează o apatie foarte umană asupra restului cosmosului. Mi se pare greu de crezut că toată viața inteligentă ar fi atât de uniform plictisitoare”, a spus el.

Orice platou tehnologic ar putea fi mult peste nivelul nostru, a adăugat el. Într-un studiu ce urmează să fie publicat în revista Acta Astronautica, Garrett favorizează o altă teorie: „Tind spre o explicație mai aventuroasă a paradoxului lui Fermi: că alte civilizații post-biologice evoluează atât de rapid încât scapă percepției noastre. Sper că am dreptate, dar s-ar putea foarte bine să greșesc. Natura întotdeauna are câte o surpriză la colț”, a spus el.

Și OZN-urile?

Prof. Michael Bohlander, expert în politici și legislație SETI la Universitatea Durham, spune că mai multe dovezi ar fi putut ajunge deja la noi sub forma fenomenelor aeriene inexplicabile (OZN-uri).

„Dacă doar un procent mic dintre aceste obiecte ar fi fost considerate necreate de om – și capabilitățile afișate de ele în numeroase observații sugerează cel puțin un nivel de avans tehnologic mult peste ceea ce se cunoaște public – atunci întrebarea lui Fermi, ‘Unde este toată lumea?’, ar putea fi răspunsă empiric”, a spus el.