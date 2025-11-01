Descoperire de „valoare universală“ la Alba Iulia. „Orașul de Aur“ al romanilor a fost scos la lumină de arheologi / video

Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au făcut o descoperire de proporții, pe care o consideră de „valoare universală“, potrivit Alba24.

Este vorba despre vestigiile celui mai bogat oraș din provincia romană Dacia: Colonia Aurelia Apulensis. Colonia avea să primească epitetul de Chrysopolis „Orașul de Aur” atât datorită apropierii de zona auriferă, cât și ca urmare a prosperității sale.

Săpăturile arheologice au fost efectuate în anul 2025, sub supravegherea arheologului Radu Ota, iar vestigiile sunt situate în cartierul Partoș din Alba Iulia, pe malul Mureșului. Decopertarea sitului a fost inițiată ca urmare a dorinței Primăriei Alba Iulia de a amenaja pe respectivul teren o autobază. După ce au început să sape, arheologii și-au dat seama de magnitudinea sitului, fiindcă au scos la lumină mai multe porțiuni de drum roman, cu paviment intact, probabil cel mai mare la ora aceasta descoperit în România, dar și piese de teazaur.

Săpăturile vor continua și anul viitor, iar potrivit arheologului Radu Ota, se va săpa atât cât se va considera necesar.

De asemenea, situl arheologic se află în perimetrul de protecție UNESCO, iar cel mai probabil istoricii vor propune introducerea acestuia în patrimoniul UNESCO.

