€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:52 08 Noi 2025

Descoperirea NASA care schimbă tot ce știam despre granițele sistemului solar. Unde se află "infernul"
Autor: Doinița Manic

nasa descoperire spatiu Soarele. Foto: Pixabay
 

NASA anunță că a descoperit „un zid de foc” la marginea Sistemului Solar.

Timp de aproape cinci decenii, sondele spațiale Voyager 1 și Voyager 2 ale NASA au călătorit mai departe decât orice alt obiect creat de om, înaintând până la granița misterioasă unde sistemul nostru solar se încheie și începe spațiul interstelar. Recent, oamenii de știință au descoperit noi informații din datele transmise de ele – inclusiv existența unui „zid în flăcări”, cu temperaturi de zeci de mii de grade Kelvin, scrie Daily Galaxy.

Frontiera în flăcări dintre vântul solar și spațiul interstelar


La marginea sistemului nostru solar, Voyager 1 și 2 au întâlnit ceea ce oamenii de știință au numit poetic un „zid de foc” – o graniță energetică unde influența Soarelui se întâlnește cu mediul interstelar. Potrivit celui mai recent studiu al NASA, temperaturile din acea zonă ating între 30.000 și 50.000 Kelvin – adică aproximativ 54.000 până la 90.000 de grade Fahrenheit. Totuși, în ciuda denumirii de „infern”, regiunea este atât de rarefiată, încât sondele nu au fost niciodată în pericol să ardă. Ele au înregistrat, de fapt, energia cinetică a particulelor încărcate care se deplasează cu viteze uriașe printr-un spațiu aproape gol.

„Soarele trimite constant un flux de particule încărcate, numit vânt solar, care călătorește dincolo de toate planetele, până la de trei ori distanța până la Pluto, înainte de a fi încetinit de mediul interstelar. Acest proces formează o bulă uriașă în jurul Soarelui și al planetelor sale, cunoscută sub numele de heliosferă”, a explicat NASA.

În interiorul acestei vaste bule se află lumea noastră – domeniul în care câmpul magnetic și particulele solare domină. Dincolo de ea începe adevăratul spațiu interstelar.

Ce este heliopauza

Când sondele Voyager au străpuns această barieră dinamică, ele i-au ajutat pe oamenii de știință să definească heliopauza – punctul de tranziție unde forțele solare și interstelare ajung în echilibru.

„Granița dintre vântul solar și vântul interstelar este heliopauza, locul unde presiunea celor două vânturi se echilibrează. Această balanță face ca vântul solar să se întoarcă și să curgă pe ‘coada’ heliosferei. Pe măsură ce heliosfera înaintează prin spațiul interstelar, se formează un val de șoc – asemănător celui produs de o navă care înaintează prin apă”, adaugă NASA. 

Acest „val de șoc” cosmic marchează nu doar sfârșitul influenței directe a Soarelui, ci și începutul unui mediu complet nou – plin de câmpuri magnetice și particule modelate de alte stele.

Sondele Voyager au întâlnit heliopauza la distanțe diferite de Soare – un indiciu că granița nu este fixă. Poziția ei se schimbă în funcție de activitatea magnetică solară: în perioadele active, heliosfera se extinde; în perioadele calme, se contractă. Acest ritm „viu”, asemănat de cercetători cu o respirație cosmică, este una dintre cele mai fascinante descoperiri ale misiunilor.

„Oamenii de știință se așteptau ca marginea heliosferei, numită heliopauză, să se miște odată cu schimbările activității solare – asemenea unui plămân care se umflă și se strânge la fiecare respirație. Acest lucru este confirmat de faptul că cele două sonde au traversat heliopauza la distanțe diferite de Soare”, a mai explicat NASA.

Această descoperire le oferă astrofizicienilor o imagine mai clară asupra modului în care Soarele interacționează cu galaxia dincolo de sistemul nostru. De asemenea, deschide o perspectivă fără precedent asupra mediului interstelar, ajutând la înțelegerea comportamentului razelor cosmice, al câmpurilor magnetice și al particulelor încărcate aflate dincolo de influența solară.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nasa
spatiu
soare
sistem solar
vant solar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Horoscop 10-16 noiembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 31 minute
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat acum 43 minute
Frica simțită față de partener, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Medicul pediatru Eva Kiss, găsită moartă, după gardă. S-a prăbușit pe holurile spitalului din Cluj
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Mark Rutte avertizează că războiul nuclear nu poate fi câștigat: "Putin trebuie să știe asta"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat acum 21 ore si 16 minute
Răsturnare de situație după accidentul de pe A2: Pasagera era moartă de 6 ore
Publicat acum 18 ore si 41 minute
Ionuț Moșteanu, audiat la DNA
Publicat acum 22 ore si 59 minute
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close