Obiect misterios, descoperit dincolo de orbita lui Neptun. Ar putea fi clasificat ca o nouă planetă a sistemului solar / foto în articol

Astronomii au descoperit o lume înghețată pe o orbită de 25.000 de ani, ascunsă vederii și gata să rescrie sistemul solar exterior, cu o orbită extrem de misterioasă, notează Daily Galaxy.

Potrivit unui studiu publicat pe arXiv, obiectul – cunoscut sub numele de 2017 OF201 – nu este orice rocă îndepărtată. Este un obiect trans-neptunian (TNO) care ar putea fi clasificat ca o planetă pitică, care orbitează în jurul Soarelui o dată la 25.000 de ani.

Descoperirea a fost anunțată de Centrul pentru planete minore al Uniunii Astronomice Internaționale pe 21 mai 2025 și ar putea remodela drastic înțelegerea noastră asupra sistemului solar exterior. De asemenea, ar putea ridica întrebări majore cu privire la controversata ipoteză a Planetei 9 (Planeta Phattie), cunoscută în trecut ca Planeta X.

2017 OF201 are un diametru estimat la 700 de kilometri (435 mile), o treime din dimensiunea lui Pluto, dar calea sa orbitală este mult mai extremă. Acest corp înghețat călătorește pe o orbită eliptică enormă cu un periheliu (cea mai apropiată apropiere de Soare) de 44,5 unități astronomice (UA) și un afeliu (punctul său cel mai îndepărtat) de peste 1.600 UA - o distanță uluitoare. Comparativ, orbita Pământului este de 1 UA. Prin urmare, obiectul este practic invizibil pentru noi.

„2017 OF201 își petrece doar 1% din timpul său orbital suficient de aproape de noi pentru a fi detectabil. Prezența acestui singur obiect sugerează că ar putea exista încă o sută de alte obiecte cu o orbită și dimensiune similare, dar care sunt prea îndepărtate pentru a fi detectabile acum“, a spus Sihao Cheng de la Institutul pentru Studii Avansate, care a condus echipa ce a descoperit posibila planetă-pitică.

