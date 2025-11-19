CCIR și Cleantech Business Club se implică în dezvoltarea unor proiecte în industria energiei verzi

Domeniile concrete de cooperare ar putea include facilitarea parteneriatelor între stakeholderii români și internaționali din sectorul cleantech, suport pentru producția locală, inovarea și cercetare-dezvoltare în tehnologiile hidrogenului și stocării energiei, proiecte pilot pentru demonstrarea integrării hidrogenului și energiilor regenerabile în România, precum și dialog privind politicile publice pentru alinierea inițiativelor naționale la Green Deal-ul european.

De asemenea, cu ajutorul unui Memorandum de Înțelegere, care va detalia cadrul de cooperare, poate fi înființat un grup de lucru mixt CCIR-CBC pentru coordonarea activităților și dezvoltarea proiectelor, precum și elaborarea unei foi de parcurs naționale pentru inițiativele de clustere de hidrogen și energie verde.

Direcțiile strategice pe care urmează să fie dezvoltată colaborarea dintre cele două organizații au în vedere: avansarea tehnologiilor energiei curate, incluzând energia solară fotovoltaică, sistemele de stocare a energiei și hidrogenul curat; promovarea decarbonizării industriale și a independenței energetice naționale; crearea de sinergii între industrie, mediul academic și guvern prin rețelele CCIR și CBC și sprijinirea misiunii Camerei Naționale de a promova creșterea economică sustenabilă și investițiile orientate spre inovare.