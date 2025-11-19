€ 5.0859
CCIR și Cleantech Business Club se implică în dezvoltarea unor proiecte în industria energiei verzi
Data actualizării: 08:18 19 Noi 2025 | Data publicării: 08:18 19 Noi 2025

CCIR și Cleantech Business Club se implică în dezvoltarea unor proiecte în industria energiei verzi
Autor: Crişan Andreescu

CP_Cleantech
 

CCIR și Cleantech Business Club (CBC) România intenționează să încheie un parteneriat strategic în domeniul energiei verzi care să consolideze poziția României ca lider regional în această industrie, cu accent pe economia hidrogenului.

Domeniile concrete de cooperare ar putea include facilitarea parteneriatelor între stakeholderii români și internaționali din sectorul cleantech, suport pentru producția locală, inovarea și cercetare-dezvoltare în tehnologiile hidrogenului și stocării energiei, proiecte pilot pentru demonstrarea integrării hidrogenului și energiilor regenerabile în România, precum și dialog privind politicile publice pentru alinierea inițiativelor naționale la Green Deal-ul european.

De asemenea, cu ajutorul unui Memorandum de Înțelegere, care va detalia cadrul de cooperare, poate fi înființat un grup de lucru mixt CCIR-CBC pentru coordonarea activităților și dezvoltarea proiectelor, precum și elaborarea unei foi de parcurs naționale pentru inițiativele de clustere de hidrogen și energie verde.

Direcțiile strategice pe care urmează să fie dezvoltată colaborarea dintre cele două organizații au în vedere: avansarea tehnologiilor energiei curate, incluzând energia solară fotovoltaică, sistemele de stocare a energiei și hidrogenul curat; promovarea decarbonizării industriale și a independenței energetice naționale; crearea de sinergii între industrie, mediul academic și guvern prin rețelele CCIR și CBC și sprijinirea misiunii Camerei Naționale de a promova creșterea economică sustenabilă și investițiile orientate spre inovare.

