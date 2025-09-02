Data actualizării: | Data publicării:

Un aisberg uriaş, mult mai mare decât Luxemburgul, se topeşte "constant" în largul Antarcticii

Foto: Pixabay

Un aisberg uriaş, mult mai mare decât Luxemburgul, format în urmă cu 39 de ani, se topeşte în largul Antarcticii.

Oamenii de știință avertizează asupra faptului că un aisberg uriaş, care s-a desprins din Antarctica în urmă cu 39 de ani şi a fost la un moment dat cel mai mare din lume, este în curs de topire în apele mai calde, transmite Agerpres, citând AFP.

La începutul anului, acest colos de gheaţă numit A23a cântărea aproape 1.000 de miliarde de tone şi acoperea aproape 4.000 de kilometri pătraţi, o suprafaţă cu 50% mai mare decât cea a Luxemburgului. Însă, pe măsură ce aisbergul înaintează spre nord, către regiunile mai calde ale Oceanului Antarctic, din el se desprind bucăţi mari de gheaţă, au explicat cercetătorii.

Dimensiunea sa actuală este de 1.770 de kilometri pătraţi, cu o lăţime de până la 60 de kilometri, conform unei analize efectuată de AFP a imaginilor satelitare de la serviciul european Copernicus.

"Aş spune că este, într-adevăr, pe ultima sută de metri. (...) Apa este mult prea caldă pentru a putea supravieţui. Se topeşte constant", a declarat pentru AFP Andrew Meijers, oceanolog la Institutul britanic de cercetări antarctice (British Antarctic Survey).

"Mă aştept ca acest lucru să continue în următoarele săptămâni şi prevăd că (aisbergul) va deveni de nerecunoscut în câteva săptămâni", a adăugat el.

Traseul aisbergul uriaș



A23a s-a desprins de continent în 1986, ajungând în Marea Weddell, unde a rămas ancorat de planşeul oceanic mai bine de trei decenii. În 2020, aisbergul a pornit din nou la drum, purtat, ca şi alte aisberguri, de puternicul curent antarctic circumpolar.

Aisbergul a eşuat din nou, în martie 2025, nu departe de Georgia de Sud, o insulă britanică din Oceanul Atlantic de Sud. La acel moment existau temeri că ar putea ameninţa mijloacele de subzistenţă ale pinguinilor şi leilor de mare. Aisbergul a ocolit, însă, insula.

Oamenii de ştiinţă s-au declarat "surprinşi" să observe că a rezistat atât de mult timp. "Majoritatea aisbergurilor nu ajung atât de departe", a adăugat Meijers, "fiind condamnaţi" odată ce ies de sub protecţia climatului antarctic.

Formarea aisbergurilor este un proces natural, iar oamenii de ştiinţă cred că rata cu care Antarctica le produce a crescut, probabil pe fondul schimbărilor climatice induse de om. 

