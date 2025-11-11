€ 5.0845
DCNews Stiri Știinta Glumele lui Xi Jinping și Putin ar putea deveni realitate: Chinezii spus că au creat pastila vieții de 150 de ani. "Este Sfântul Graal"
Data publicării: 17:23 11 Noi 2025

Glumele lui Xi Jinping și Putin ar putea deveni realitate: Chinezii spus că au creat pastila vieții de 150 de ani. "Este Sfântul Graal"
Autor: Doinița Manic

putin si xi jinping Vladimir Putin și Xi Jinping. Sursa Foto: Agerpres
 

Xi și Putin glumeau despre nemurire, dar China spune că pastila longevității e pe drum.

Recent, în timpul unei parade militare de la Beijing organizate cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez, Xi Jinping, au fost surprinși de un microfon deschis discutând despre transplanturile de organe și posibilitatea ca oamenii să poată trăi până la 150 de ani. Discuția a avut loc în timp ce cei doi lideri mergeau alături de președintele Coreei de Nord, Kim Jong-un, și o delegație de peste douăzeci de lideri străini.

Deși glumele celor doi lideri au stârnit amuzament atunci, realitatea științifică ar putea fi mai aproape decât s-ar crede. Lonvi Biosciences, un startup de biotehnologie specializat în medicină a longevității, cu sediul în orașul Shenzhen, susține că dezvoltă pastile anti-îmbătrânire care vizează „celulele zombie” – adică celulele îmbătrânite care nu mor și afectează sănătatea organismului, scrie Financial Express.

Compania lucrează cu un compus extras din semințele de struguri, numit Procyanidin C1, despre care afirmă că ar putea distruge celulele senescente și, astfel, prelungi durata de viață a oamenilor.

Ce arată studiile efectuate pe șoareci

Liu Qinghua, șef tehnic la Lonvi Biosciences, a declarat pentru New York Times: „Este posibil să trăiești până la 150 de ani și va fi o realitate”.

Studiile anterioare, publicate în revista Nature Metabolism, au arătat că folosirea Procyanidin C1 pe șoareci a reușit să prelungească atât durata de viață, cât și cea de sănătate a animalelor, deschizând calea pentru teste clinice pe oameni.

Lonvi susține că, alături de un stil de viață sănătos și îngrijire medicală adecvată, pastilele lor ar putea permite oamenilor să trăiască între 100 și 120 de ani. Zico Yip, CEO-ul companiei, a declarat pentru NYT: „Nu este doar încă o pastilă. Acesta este Sfântul Graal”.

David Furman, profesor asociat la Buck Institute, un centru de cercetare biomedicală afiliat Universității Stanford, a comentat că pastilele „par promițătoare”, dar sunt necesare studii clinice mai ample pentru a confirma eficiența lor.

