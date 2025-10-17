Mutații BRCA1 şi BRCA2: bărbații care au aceste gene trebuie să-și facă anual analizele

Bărbaţii care au mutaţii ale genelor BRCA1 şi BRCA2 ar trebui să beneficieze de analize anuale pentru depistarea cancerului de prostată, conform unei echipe de oameni de ştiinţă din Marea Britanie, relatează vineri DPA/PA Media.



Experţii de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra au declarat că bărbaţii care au aceste mutaţii prezintă un risc ridicat de a se confrunta cu această boală şi ar putea beneficia cel mai mult de acest tip de screening.

De ce sunt legate mutațiile genei BRCA

Mutaţiile genei BRCA sunt legate de o probabilitate mai mare de a dezvolta cancer de prostată la o vârstă mai tânără şi într-o formă mai agresivă.



Din 100 de bărbaţi cu o variantă BRCA2, spre exemplu, între 21 şi 35 vor dezvolta cancer de prostată înainte de vârsta de 80 de ani, conform unui studiu.



În 2019, echipa de la centrul de cercetare a declarat că bărbaţii cu mutaţii BRCA2 au un risc atât de mare de cancer de prostată agresiv încât ar trebui să beneficieze de analize anuale.

Ce arată cele mai recente descoperiri

Potrivit celor mai recente descoperiri, prezentate la Congresul Societăţii Europene de Oncologie Medicală (ESMO) de la Berlin, bărbaţii cu mutaţii BRCA1 ar trebui să beneficieze, de asemenea, de o astfel de analiză anuală.



Studiul Impact, finanţat, printre alţii, de Cancer Research UK şi Institutul de Cercetare a Cancerului, a evaluat potenţialele beneficii ale testării PSA (antigen specific prostatic) în cazul bărbaţilor cu mutaţii BRCA1 şi BRCA2 în 65 de centre din 20 de ţări diferite din întreaga lume. S-a constatat că bărbaţii cu mutaţia BRCA1 aveau un risc de peste trei ori mai mare de a dezvolta cancer de prostată agresiv, comparativ cu cei care nu prezintă această mutaţie.

Riscul de cancer de prostată la purtătorii de BRCA2

Noile rezultate indică, de asemenea, că riscul de cancer de prostată la purtătorii de BRCA2 este mai mult decât dublu comparativ cu bărbaţii care nu au această mutaţie (3,1% faţă de 1,4%).



Echipa de la Institutul de Cercetare a Cancerului a declarat că, deşi sunt studiate teste mai precise pentru cancerul de prostată - cum ar fi un test salivar pentru detectarea riscului genetic de cancer - un screening ţintit prin analiza PSA pentru persoanele cu cel mai mare risc ar putea îmbunătăţi semnificativ detectarea precoce a bolii.

De ce au cerut cercetătorii o actualizare a liniilor directoare

Oamenii de ştiinţă au solicitat, de asemenea, o actualizare a liniilor directoare, astfel încât atât purtătorii de BRCA1, cât şi cei care au mutaţia BRCA2 să poată fi testaţi anual.



Ros Eeles, profesor de oncogenetică la acest institut, care a condus studiul, a declarat: "Cercetările noastre arată că bărbaţii cu mutaţii BRCA1 şi BRCA2 se confruntă cu un risc semnificativ mai mare de cancer de prostată agresiv. Până când vor deveni disponibile teste de diagnostic mai precise, screening-ul PSA ţintit în acest grup cu risc ridicat ar putea detecta acest tip de cancer mai devreme, atunci când tratamentul este mai eficient".



"Îndemnăm organismele de reglementare să acţioneze pe baza dovezilor şi să actualizeze îndrumările actuale, astfel încât toţi bărbaţii cu vârsta de peste 40 de ani, cu o mutaţie BRCA1 sau BRCA2, să beneficieze de analiza anuală PSA", a precizat specialistul.

Păreri împărțite

Totuşi, oamenii de ştiinţă şi organizaţiile caritabile par să fie aibă păreri împărţite în privinţa acestei chestiuni, notează DPA/PA Media. Dovezile sugerează că nivelurile PSA pot creşte din mai multe motive, inclusiv în urma unor infecţii simple, iar 75% dintre persoanele cu un nivel crescut al PSA nu au cancer de prostată. Testul PSA poate, de asemenea, să nu detecteze cancerul agresiv. Dovezile sugerează că aproximativ 15% dintre persoanele cu un rezultat normal pot avea de fapt cancer de prostată, notează Agerpres.