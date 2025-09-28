€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 17:49 28 Sep 2025

Descoperire importantă pe planeta pitică Makemake
Autor: Doinița Manic

planete descoperire Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Oamenii de ştiinţă au făcut o descoperire importantă pe planeta pitică Makemake.

Oamenii de ştiinţă au detectat gaz metan pe planeta pitică Makemake din cadrul centurii de obiecte transneptuniene, transmite Agerpres. Potrivit cercetătorilor, descoperirea indică faptul că acest corp îndepărtat este o lume îngheţată dinamică, se arată în studiul intitulat "Detecţia JWST a gheţurilor de hidrocarburi şi a gazului metan pe Makemake", disponibil în arhiva preprint arXiv, transmite duminică Space.com.

Descoperirea a fost făcută de o echipă coordonată de Southwest Research Institute (SwRI - San Antonio, Texas) folosind Telescopul Spaţial James Webb (JWST) al NASA.

"Makemake este una dintre cele mai mari şi mai strălucitoare lumi de dincolo de Neptun şi devine doar al doilea obiect transneptunian, după Pluto, care are o prezenţă confirmată de gaz. Telescopul Webb a dezvăluit acum că metanul este prezent şi în faza gazoasă deasupra suprafeţei, o descoperire care face Makemake şi mai fascinantă", a declarat Silvia Protopapa de la SwRI, autoarea principală a noului studiu care va fi publicat în curând în The Astrophysical Journal Letters, într-un comunicat.

"Aceasta arată că Makemake nu este o rămăşiţă inactivă a Sistemului Solar exterior, ci un corp dinamic în care gheaţa de metan este încă în evoluţie", a adăugat Protopapa.

Makemake sre două treimi din dimensiunea lui Pluto



Makemake are un diametru de aproximativ 1.430 de kilometri, ceea ce înseamnă că are două treimi din dimensiunea lui Pluto. JWST a făcut descoperirea metanului prin detectarea unei semnături spectrale revelatoare a luminii solare reemisă de moleculele de metan.

Descoperirea metanului sub formă de gaz s-ar putea datora fie prezenţei unei atmosfere fragile pe Makemake, fie unei activităţi tranzitorii, cum ar fi cea observată la comete, atunci când substanţele volatile ale acestora sublimează (trec direct din stare solidă în stare gazoasă), sau provenite din fenomene criovulcanice, potrivit autorilor studiului.

Atmosfera detectată, dacă este într-adevăr o caracteristică permanentă a lui Makemake, este foarte fragilă. Presiunea sa la suprafaţă este de doar aproximativ 10 picobari, sau de 100 de miliarde de ori mai mică decât presiunea atmosferică a Pământului, conform modelelor autorilor.

"Observaţiile viitoare realizate prin intermediul telescopului Webb la o rezoluţie spectrală mai mare vor ajuta la determinarea dacă metanul provine dintr-o atmosferă subţire sau dintr-un fenomen de degazare", a declarat Ian Wong, om de ştiinţă la Space Telescope Science Institute şi coautor al lucrării.

Observaţiile anterioare asupra lui Makemake, efectuate atunci când lumea îngheţată a trecut prin faţa unei stele, au arătat că aceasta nu adăpostea o atmosferă semnificativă, dar nu este exclusă prezenţa unei atmosfere fragile, foarte subţiri.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Makemake
planete
descoperire
spatiu
cosmos
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Alertă de călătorie în Spania. Atenționare pentru români
Publicat acum 28 minute
Scenariul se repetă pe Otopeni: Un avion, nevoit să întoarcă, din cauza unei drone
Publicat acum 38 minute
Cum suntem manipulați emoțional de aplicațiile AI. Descoperirea cercetătorilor de la Harvard
Publicat acum 46 minute
Borza l-a angajat în 2014 pe noul șef ANAF. Dezvăluirea făcută în direct
Publicat acum 50 minute
Trump pregătește "ceva special, o premieră" în acordul pentru Gaza. Tony Blair ar putea juca un rol-cheie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close