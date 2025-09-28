Descoperire importantă pe planeta pitică Makemake

Oamenii de ştiinţă au detectat gaz metan pe planeta pitică Makemake din cadrul centurii de obiecte transneptuniene, transmite Agerpres. Potrivit cercetătorilor, descoperirea indică faptul că acest corp îndepărtat este o lume îngheţată dinamică, se arată în studiul intitulat "Detecţia JWST a gheţurilor de hidrocarburi şi a gazului metan pe Makemake", disponibil în arhiva preprint arXiv, transmite duminică Space.com.



Descoperirea a fost făcută de o echipă coordonată de Southwest Research Institute (SwRI - San Antonio, Texas) folosind Telescopul Spaţial James Webb (JWST) al NASA.



"Makemake este una dintre cele mai mari şi mai strălucitoare lumi de dincolo de Neptun şi devine doar al doilea obiect transneptunian, după Pluto, care are o prezenţă confirmată de gaz. Telescopul Webb a dezvăluit acum că metanul este prezent şi în faza gazoasă deasupra suprafeţei, o descoperire care face Makemake şi mai fascinantă", a declarat Silvia Protopapa de la SwRI, autoarea principală a noului studiu care va fi publicat în curând în The Astrophysical Journal Letters, într-un comunicat.



"Aceasta arată că Makemake nu este o rămăşiţă inactivă a Sistemului Solar exterior, ci un corp dinamic în care gheaţa de metan este încă în evoluţie", a adăugat Protopapa.

Makemake sre două treimi din dimensiunea lui Pluto





Makemake are un diametru de aproximativ 1.430 de kilometri, ceea ce înseamnă că are două treimi din dimensiunea lui Pluto. JWST a făcut descoperirea metanului prin detectarea unei semnături spectrale revelatoare a luminii solare reemisă de moleculele de metan.



Descoperirea metanului sub formă de gaz s-ar putea datora fie prezenţei unei atmosfere fragile pe Makemake, fie unei activităţi tranzitorii, cum ar fi cea observată la comete, atunci când substanţele volatile ale acestora sublimează (trec direct din stare solidă în stare gazoasă), sau provenite din fenomene criovulcanice, potrivit autorilor studiului.



Atmosfera detectată, dacă este într-adevăr o caracteristică permanentă a lui Makemake, este foarte fragilă. Presiunea sa la suprafaţă este de doar aproximativ 10 picobari, sau de 100 de miliarde de ori mai mică decât presiunea atmosferică a Pământului, conform modelelor autorilor.



"Observaţiile viitoare realizate prin intermediul telescopului Webb la o rezoluţie spectrală mai mare vor ajuta la determinarea dacă metanul provine dintr-o atmosferă subţire sau dintr-un fenomen de degazare", a declarat Ian Wong, om de ştiinţă la Space Telescope Science Institute şi coautor al lucrării.



Observaţiile anterioare asupra lui Makemake, efectuate atunci când lumea îngheţată a trecut prin faţa unei stele, au arătat că aceasta nu adăpostea o atmosferă semnificativă, dar nu este exclusă prezenţa unei atmosfere fragile, foarte subţiri.