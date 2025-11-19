€ 5.0889
DCNews Stiri NASA spune ce este, de fapt, 3I/ATLAS. Imaginile zilei cu misteriosul obiect cosmic / foto în articol
Data actualizării: 23:23 19 Noi 2025 | Data publicării: 23:19 19 Noi 2025

NASA spune ce este, de fapt, 3I/ATLAS. Imaginile zilei cu misteriosul obiect cosmic / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

cometa pe cerul instelat Foto: Unsplash
 

NASA a venit cu clarificări privind obiectul cosmic 3I/ATLAS.

Administrația Națională Aeronautică și Spațială (NASA) a publicat miercuri trei imagini cu misteriosul obiect interstelar 3I/ATLAS. Cu această ocazie, NASA a confirmat că este vorba de o cometă. 

„Tocmai am publicat cele mai noi imagini ale cometei interstelare 3I/ATLAS, al treilea obiect pe care l-am văzut vreodată trecând prin sistemul nostru solar din altă parte a galaxiei.

Traiectoria sa o va duce la cel puțin 270 de milioane de kilometri de Pământ - aproape dublul distanței dintre Pământ și Soare. Fiecare observație pe care au făcut-o navele noastre spațiale și telescoapele este în concordanță cu faptul că 3I/ATLAS este o cometă.

Obiectele interstelare ne oferă o oportunitate unică de a afla mai multe despre din ce sunt alcătuite sistemele solare dincolo de al nostru, așa că astronomii au urmărit îndeaproape cometa 3I/ATLAS în arcul său în jurul Soarelui nostru.

În ultimele săptămâni, am studiat cometa din misiunea noastră Lucy în drum spre centura de asteroizi, sateliții noștri PUNCH, care urmăresc Soarele și se află pe orbita joasă a Pământului și chiar roverul nostru Perseverance de pe Marte!“, a transmis, miercuri, NASA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

3I/ATLAS
cometa atlas
atlas
obiect interstelar 3I/ATLAS
