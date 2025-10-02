€ 5.0837
Data actualizării: 17:15 02 Oct 2025 | Data publicării: 17:15 02 Oct 2025

EXCLUSIV E boala secolului XXI, dar nimeni nu vorbeşte despre ea. Cum se manifestă, ce efecte are la om
Autor: Florin Răvdan

pexels-chokniti-khongchum-1197604-2280571 Fotografie de la Chokniti Khongchum, Pexels
 

Ioana Simona Popescu, doctorand USAMV, a ajuns în finala internaţională a competiţiei "Ma these en 3 minutes", găzduită de USAMV, cu o lucrare cel puţin interesantă. 

Aceasta a studiat "boala secolului XXI", despre care spune însă că, pe cât de gravă e, pe atât de necunoscută a rămas. Asta şi, poate, pentru că nu afectează direct omul, ci ecosistemul. Este vorba despre chitridiomicoză, cunoscută şi ca "boala pielii la amfibieni". 

Foto DCNEWS

"Este boala secolului, dar nimeni nu a auzit de ea. Toată lumea a auzit de turbare, de Ebola, de SARS-COV2. Ce este interesant la această boală este că afectează un număr enorm de specii şi are o capacitate enormă de distrugere. În general, în lumea epidemiologică, în momentul în care o boală este mai agresivă, se răspândeşte mai greu. Eh, această boală este atât agresivă, cât şi extrem de mortală. În consecinţă, foarte multe specii sunt periclitate. Şi în continuare nu ştim de ea. 

Prin acest concurs, sper să se mediatizeze un pic, să începem să fim conştienţi că ea există, dar şi că noi, oamenii de rând, putem opri această boală din a fi răspândită. 

Boala nu afectează omul direct

Nu afectează omul. Se numeşte chitridiomicoză, şi nu afectează omul direct. Indirect, însă, există foarte multe efecte, care au fost deja studiate. Ea este o boală micotică, o ciupercă, care afectează pielea amfibienilor. Amfibienii sunt foarte importanţi pentru ecosistem, iar când aceştia mor, se distruge tot lanţul trofic, tot echilibrul acelui ecosistem. Şi noi, în consecinţă, suntem afectaţi. 

Cercetarea a fost extraordinar de grea, a implicat enorm de multă muncă de teren. Nu am muncit doar eu, am avut câteva echipe de voluntari care au ajutat, a fost nevoie de finanţare, în mod clar. Au fost 4 universităţi care au colaborat la acest proiect. A fost un proiect foarte scump şi foarte complicat. 

Dar noi asta vrem să facem, să vedem unde găsim această ciupercă, cum afectează amfibienii din România şi să vedem dacă putem introduce măsuri de biosecuritate, eventual o legislaţie în România. În alte ţări, recent s-a introdus. 

Cum se manifestă

Această ciupercă ţine cont de climă şi, cum ştim, clima este în schimbare. Problema foarte mare cu această boală este că abia începe să fie cunoscută. Turbarea o cunoaştem de milenii, prin comparaţie, iar această ciupercă a fost descoperită în ultimii 20 de ani. Din punct de vedere al materialului de cercetare, nu am avut foarte mult timp la dispoziţie să aflăm foarte mult despre ea. Pentru amfibieni, pielea este cel mai important organ. Prin piele absorb apa, absorb electroliţi, diverse alte componente din mediu. Această boală afectează pielea, o distruge, şi practic toată această barieră care le ajută în nutriţie, respiraţie, etc nu mai are efect, deci amfibienii mor", a declarat Ioana Popescu pentru DC News. 

boala
chitridiomicoza
usamv
ioana popescu
