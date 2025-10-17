€ 5.0889
Data publicării: 22:47 17 Oct 2025

Spectacol celest în octombrie. Cum poți urmări cometa C/2025 R2 (SWAN)
Autor: Doinița Manic

cometa Foto: Pixabay
 

Un fenomen astronomic impresionant va fi vizibil pe cer în această lună.

O nouă cometă strălucitoare din sistemul solar ar putea oferi un spectacol pe cerul nopților de octombrie, în timp ce trece pe lângă Pământ, scrie Space.com.

Cometa C/2025 R2 (SWAN) a fost descoperită pe 10 septembrie de astronomul amator ucrainean Vladimir Bezugly. De atunci ea a devenit din ce în ce mai luminoasă, ridicând speranțele că va deveni vizibilă cu ochiul liber în perioada în care se va apropia cel mai mult de Pământ, pe 21 octombrie.

Cometa C/2025 R2 (SWAN) s-a aflat cel mai aproape de Soare — punct cunoscut sub numele de periheliu — pe 12 septembrie, când a trecut la mai puțin de 75 de milioane de kilometri de acesta, adică aproximativ jumătate din distanța medie a Pământului față de Soare. Observațiile recente colectate de Comet Observation Database (COBS), administrată de Observatorul Crni Vrh din Slovenia, indică o magnitudine de 5,6, ceea ce înseamnă că ar putea fi deja vizibilă foarte slab cu ochiul liber, în condiții de cer perfect întunecat.

Ochiul uman poate detecta obiecte cerești cu magnitudine mai mică de +6 în condiții ideale (cu cât un obiect este mai luminos, cu atât magnitudinea sa este mai mică). Cometa va fi însă mult mai ușor de observat cu binoclul sau telescopul.

Cum poți vedea cometa C/2025 R2 (SWAN) 

Cometa va fi vizibilă pe cer pe tot parcursul lunii octombrie, cel mai bine în orele de după apus.

Săptămâna următoare, C/2025 R2 (SWAN) va trece deasupra faimosului „ceainic” din constelația Săgetătorul (Sagittarius), apoi printre stelele constelației Scutul (Scutum). Până la sfârșitul lunii, cometa va putea fi observată deasupra orizontului sudic, între stelele strălucitoare Sadalmelik și Sadalsuud din constelația Vărsătorul (Aquarius).

O aplicație de observare a cerului pe telefon te poate ajuta să o localizezi, dacă nu ești familiarizat cu aceste stele.

cometa
astronomie
