Neamț: O piesă rară de sticlă, veche de 1.800 de ani, descoperită pe traseul autostrăzii A8 - FOTO

Lucrările de cercetare arheologică desfășurate pe traseul viitoarei autostrăzi A8 au permis investigarea mai multor situri arheologice în vecinătatea orașului Târgu Neamț, printre acestea fiind și un mic cimitir specific secolelor II-III după Hristos și atribuit dacilor liberi.

Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, Vasile Diaconu, a explicat, pentru Agerpres, că, în acea perioadă, cel mai frecvent ritual funerar era incinerația, motiv pentru care rămășițele umane arse erau așezate în vase de lut și apoi îngropate în pământ.

Adeseori, în acest vase se puneau și obiecte care au aparțin persoanei incinerate.

Pahar provenit din lumea romană

Într-un astfel de complex arheologic, alături de resturile osteologice, s-au identificate câteva mărgele și fragmente de sticlă provenite de la un vas de mici dimensiuni.

La o primă analiză, arheologii au constatat că este vorba de o piesă mai rară, respectiv un pahar de sticlă, provenit din lumea romană.

Sursa foto: Vasile Diaconu - archaeologist, Facebook

„Astfel de piese sunt puțin întâlnite în perioada secolelor II-III după Hristos și confirmă legăturile existente între populația dacilor liberi și lumea romană”, a declarat Vasile Diaconu.

Starea extrem de fragmentată a obiectului a impus restaurarea cu migală a acestuia de către Dumitru Bostan, expert în domeniu în cadrul Complexului Muzeal Național Neamț.

Conform detaliilor oferite de arheologul Sever Boțan de la Institutul de Arheologie din Iași, artefactul amintit este o raritate, fiind un pahar cu decor de tip fagure, specific sec. II după Hristos și provenit, cel mai probabil, dintr-un atelier roman din zona Egiptului.

Piesă similară în Galați

Vasile Diaconu a subliniat că în estul României mai este cunoscută o singură piesă similară, la Poiana, în județul Galați.

„Grație cercetărilor arheologice desfășurate pe traseul autostrăzii A8 de către specialiștii de la Muzeul Olteniei din Craiova și de tânăra echipă de arheologi de la SC Vanderlay Arheo SRL, în vecinătatea orașului Târgu Neamț au fost făcute niște descoperiri interesante, printre care și această piesă rară din sticlă. Pentru că există o strânsă colaborare între colectivul amintit anterior și arheologii din cadrul Complexului Muzeal Național Neamț, care se concretizează în cercetarea și valorificarea vestigiilor descoperite în această zonă, unele dintre piesele mai deosebite au intrat deja în etapa de prelucrare științifică, dar și de restaurare. Iată că eforturile tinerilor noștri colegi care au stat luni de zile pe șantierele arheologice au oferit și rezultate foarte interesante, printre care și acest pahar unicat pentru zona Neamțului și al doilea cunoscut în Moldova", a precizat directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț.

Toate aceste cercetări arheologice realizate pe traseul autostrăzii A8 au marele merit că au reușit să îmbogățească patrimoniul arheologic al zonei cu descoperiri valoroase, care vin să completeze datele de ordin istoric cunoscute până de curând.

Piese foarte rare, cum este acest pahar de sticlă, erau vehiculate pe distanțe foarte mari, ca urmare a unui comerț intens în interiorul lumii romane, dar și cu lumea barbară.