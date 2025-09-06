Data publicării:

„Lacul care dispare” din Irlanda, un adevărat mister pentru geologi. Se umple și se golește în doar câteva ore

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

„Lacul care dispare” din Irlanda le dă bătăi de cap experților.

Lacul care dispare din comitatul Antrim, Irlanda de Nord, poate fi plin dimineața și gol câteva ore mai târziu, datorită unui sistem de drenaj subteran pe care oamenii de știință încă nu îl înțeleg pe deplin. Loughareema, cunoscut și ca „Lacul care dispare”, este un lac efemer cu o geologie rară și misterioasă.

Trei pâraie se varsă în lac, dar singura ieșire este un orificiu de drenaj aflat pe fund, care se blochează și se deblochează frecvent, provocând schimbări spectaculoase ale nivelului apei, scrie Live Science.

Astfel, lacul poate fi plin dimineața și gol la prânz, deoarece apa se scurge prin acest orificiu și printr-un sistem subteran de drenaj, care duce apa către un izvor mare din râul Carey, aflat la 2,5 kilometri distanță, potrivit Societății Geologice. Geologii nu știu exact cum funcționează acest sistem sau când s-a format, dar se dovedește extrem de eficient în golirea lacului.

„Loughareema este un peisaj dinamic și, când te apropii de lac, e fascinant să ghicești în ce stare îl vei găsi. Apa dispare într-un sistem de drenaj subteran, despre care știm deocamdată foarte puține”, a declarat Paul Wilson, hidrogeolog la British Geological Survey din Belfast, pentru Societatea Geologică. 

Legenda trăsurii cu cai

 

Apa aduce cu ea resturi care se depun pe fundul lacului și ajung să acopere orificiul de drenaj. Când acesta se blochează complet, nivelul apei crește rapid. Însă, odată ce apa atinge un anumit nivel, presiunea deblochează brusc orificiul, iar lacul se golește spectaculos până rămâne aproape secat.

Prin mijlocul lacului trece un drum îngust, ridicat suficient de mult în prezent pentru ca mașinile să poată circula chiar și atunci când apa e mare. Lacul se află într-o zonă izolată, înconjurată de zone mlăștinoase, fără copaci, cu sol permanent îmbibat cu apă și adesea învăluit în ceață.

Legenda spune că, la un moment dat în secolul al XIX-lea, o trăsură cu cai care traversa lacul pe timp de noapte s-a scufundat, iar oamenii au murit înecați. Folclorul local susține că, în nopțile când lacul este plin, trăsura și caii bântuie încă malurile, apărând sub formă de fantome.

