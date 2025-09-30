€ 5.0811
|
$ 4.3247
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:12 30 Sep 2025

Statuia lui Messi din Egiptul Antic, descoperire unică la Saqqara
Autor: Doinița Manic

Statuia lui Messi din Egiptul Antic, descoperire unică la Saqqara Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Statuia lui „Messi” din Saqqara i-a uimit pe arheologi.

Arheologii au descoperit în necropola Saqqara o statuie funerară „fără precedent” care îl înfățișează pe un nobil egiptean alături de soția și fiica sa. Potrivit specialiștilor, numele bărbatului ar putea fi „Messi”, după o inscripție găsită în apropiere, scrie Live Science.

Statuia, sculptată în calcar și având o înălțime de peste un metru, îl arată pe nobil stând drept, cu piciorul stâng înainte – simbol al tinereții și vitalității. Lângă el apare o femeie, probabil soția sa, la scară mai mică, îngenuncheată și sprijinindu-se de piciorul drept. În spatele piciorului stâng este reprezentată o fetiță, fiica lor, care ține în brațe o gâscă cu ciocul deschis.

Artefactul a fost descoperit în 2021 și, deși nu are inscripții proprii, stilul sugerează că datează din a cincea dinastie (circa 2465–2323 î.Hr.), perioada construcției marilor piramide.

În apropiere, arheologii au găsit și o „ușă falsă” inscripționată cu numele „Messi”, un element obișnuit al mormintelor egiptene, prin care, se credea, spiritul defunctului putea trece între lumea celor vii și cea de apoi.

"Descoperirea este unică în arta egipteană"

 

„Am găsit statuia ascunsă sub nisip, iar în apropiere se afla o ușă falsă pe care era inscripționat numele «Messi»”, a declarat Zahi Hawass, fost ministru al antichităților și autor principal al studiului.

„Statuia poate simboliza legătura de familie și credința că cei apropiați se vor reuni în viața de apoi, așa cum au fost împreună în viață”, a explicat Zahi Hawass. El subliniază că scena cu fetița și gâsca ilustrează aspecte din viața cotidiană, asemănătoare picturilor de pe pereții mormintelor.

Particularitatea descoperirii constă în modul de realizare: nobilul și soția sunt sculptați tridimensional, în timp ce fiica este redată în relief înalt. Potrivit specialiștilor, aceasta este singura statuie cunoscută din Vechiul Regat care combină cele două stiluri, fiind o dovadă a spiritului de experimentare artistică din acea vreme.

„Descoperirea este unică în arta egipteană și schimbă modul în care înțelegem sculptura Vechiului Regat”, a declarat Hawass.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

statuie
messi
descoperire arheologica
egiptul antic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
România își întărește apărarea cu peste 200 de tancuri. Investiție de 7 miliarde de euro
Publicat acum 19 minute
Mii de angajați ai Jandarmeriei Capitalei, puși să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit
Publicat acum 52 minute
Cum a ajuns România să cumpere cea mai scumpă energie din lume
Publicat acum 57 minute
Cod Galben de ploi. ANM, zonele vizate
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Incredibil de dureros: De unde vine vorba ”Te îneci ca țiganul la mal”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
Publicat acum 22 ore si 51 minute
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close