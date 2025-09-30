Statuia lui Messi din Egiptul Antic, descoperire unică la Saqqara

Arheologii au descoperit în necropola Saqqara o statuie funerară „fără precedent” care îl înfățișează pe un nobil egiptean alături de soția și fiica sa. Potrivit specialiștilor, numele bărbatului ar putea fi „Messi”, după o inscripție găsită în apropiere, scrie Live Science.

Statuia, sculptată în calcar și având o înălțime de peste un metru, îl arată pe nobil stând drept, cu piciorul stâng înainte – simbol al tinereții și vitalității. Lângă el apare o femeie, probabil soția sa, la scară mai mică, îngenuncheată și sprijinindu-se de piciorul drept. În spatele piciorului stâng este reprezentată o fetiță, fiica lor, care ține în brațe o gâscă cu ciocul deschis.

Artefactul a fost descoperit în 2021 și, deși nu are inscripții proprii, stilul sugerează că datează din a cincea dinastie (circa 2465–2323 î.Hr.), perioada construcției marilor piramide.

În apropiere, arheologii au găsit și o „ușă falsă” inscripționată cu numele „Messi”, un element obișnuit al mormintelor egiptene, prin care, se credea, spiritul defunctului putea trece între lumea celor vii și cea de apoi.

"Descoperirea este unică în arta egipteană"

„Am găsit statuia ascunsă sub nisip, iar în apropiere se afla o ușă falsă pe care era inscripționat numele «Messi»”, a declarat Zahi Hawass, fost ministru al antichităților și autor principal al studiului.

„Statuia poate simboliza legătura de familie și credința că cei apropiați se vor reuni în viața de apoi, așa cum au fost împreună în viață”, a explicat Zahi Hawass. El subliniază că scena cu fetița și gâsca ilustrează aspecte din viața cotidiană, asemănătoare picturilor de pe pereții mormintelor.

Particularitatea descoperirii constă în modul de realizare: nobilul și soția sunt sculptați tridimensional, în timp ce fiica este redată în relief înalt. Potrivit specialiștilor, aceasta este singura statuie cunoscută din Vechiul Regat care combină cele două stiluri, fiind o dovadă a spiritului de experimentare artistică din acea vreme.

„Descoperirea este unică în arta egipteană și schimbă modul în care înțelegem sculptura Vechiului Regat”, a declarat Hawass.