Cum ajung, pe o bandă, laureații premiului Nobel la cel mai puternic laser din lume, de la Măgurele. ”Deci tot o bandă, nu s-a putut”

Japonia este foarte interesată de Laserul de la Măgurele, în timp ce-n România se discută mai puțin, ba chiar ”nu se știe mai nimic despre el”, după cum a remarcat analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea de astăzi, de la DCNews și Defense România.

Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia, invitatul special al DCNews, și-a arătat interesul în promovarea Laserului de la Măgurele, chiar dacă subliniază că și-n prezent se promovează destul de bine, fiind cunoscut în multe capitale ale lumii.

Laser Măgurele: Ce au promis și ce (n-)au făcut

Analistul politic a întrebat însă: ”S-a construit infrastructura necesară?”, amintind promisiunea cu privire la infrastructura din jurul Laserului de la Măgurele. ”Da, se va face un centru de studii în domeniu” răspunde ambasadorul Ovidiu Dranga, adăugând că ”probabil, ulterior se va dezvolta o infrastructură mai generoasă”.

Însă, Bogdan Chirieac nu se mai arată impresionat de viitor, întrebând dacă, în prezent, tot pe o bandă se ajunge acolo. ”Din păcate, da”, răspunde ambasadorul. ”Deci tot pe o bandă, nu s-a putut...” a remarcat, cu o urmă de ironie, Bogdan Chirieac, stârnind amuzamentul ambasadorului. ”Ca să ne înțeleagă telespectatorii, este cel mai puternic laser din lume*, unde vin laureații premiului Nobel” explicat Bogdan Chirieac importanța unei șosele pe două benzi.

*Cel mai puternic laser din lume se află la Măgurele, în cadrul Centrului Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP). În 7 martie 2019, acesta a atins o putere de 10 Petawați (PW- un record mondial. Această putere este de 10% din puterea totală a Soarelui, care ajunge pe Pământ.

În ciuda acestei performanțe, nici Guvernul, nici administrația locală nu au putut investi într-o infrastructură modernă.

”Partea română s-a angajat să facă un orășel pentru oamenii de știință, să aibă unde să șază și să discute între ei, seara, la o cafea, la un ceai, la o bere... și șoseaua pe două benzi. Stați puțin, că nu era autostradă. Nu s-a putut” a insistat Bogdan Chirieac. Ambasadorul Dranga își exprimă însă speranțele unei legături mai bune prin lărgirea Centurii Capitalei la patru benzi. ”Fiți optimist” îl încurajează el pe analistul politic.