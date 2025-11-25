€ 5.0890
DCNews Stiri De la ce vârstă începem să fim, de fapt, adulți? Abia atunci își atinge creierul maturitatea
Data actualizării: 17:13 25 Noi 2025 | Data publicării: 17:01 25 Noi 2025

De la ce vârstă începem să fim, de fapt, adulți? Abia atunci își atinge creierul maturitatea
Autor: Iulia Horovei

barbat creier varsta reala cand un individ devine adult Un nou studiu oferă informații privind vârsta de la care începem să fim adulți. Abia atunci își atinge creierul maturitatea. Sursa foto: Freepik
 

Deși suntem considerați adulți mult mai devreme, un nou studiu amplu arată când ajunge creierul, de fapt, la adevărata maturitate.

Un nou și amplu studiu despre evoluția creierului arată că adevărata tranziție către „modul adult” al arhitecturii cerebrale nu începe, în medie, decât în jurul vârstei de 32 de ani, potrivit The Guardian.

Cercetarea, una dintre cele mai cuprinzătoare de până acum, a analizat aproape 4.000 de scanări cerebrale ale unor persoane cu vârste între câteva luni și 90 de ani, identificând cinci mari „epoci” ale dezvoltării creierului, separate de patru momente decisive de schimbare structurală.

Adult începând cu vârsta de 32 de ani

Potrivit oamenilor de știință de la Universitatea Cambridge, schimbarea care are loc în jurul vârstei de 32 de ani este cea mai puternică și mai abruptă din întreaga viață a creierului.

Dacă în copilărie și adolescență rețelele neuronale sunt într-o continuă remodelare, această trecere marchează începutul unei perioade de stabilizare, în care rețelele devin mai bine delimitate, mai eficiente și, în ansamblu, mai „așezate” în modul lor de funcționare. Rezultatele sunt în concordanță cu alte cercetări care arată că, în jurul acestei vârste, inteligența și trăsăturile de personalitate ating un platou relativ stabil.

Schimbări și la alte vârste

Deși acest moment este în centrul schimbării, studiul a identificat și alte puncte de cotitură importante. Prima mare tranziție apare în jurul vârstei de 9 ani, când se încheie perioada copilăriei - o etapă marcată de consolidarea intensă a rețelelor neuronale, prin reducerea numărului uriaș de sinapse prezente în primii ani de viață și păstrarea celor mai active. În această perioadă, materia cenușie și cea albă cresc rapid în volum, grosimea corticală atinge un maxim, iar pliurile caracteristice ale cortexului se stabilizează.

A doua epocă, cea a adolescenței (9-32 de ani), se distinge prin creșterea continuă a volumului de materie albă și prin rafinarea progresivă a rețelelor de comunicare dintre diferitele regiuni ale creierului. Eficiența conexiunilor crește constant, ceea ce se reflectă în îmbunătățirea performanțelor cognitive. Totuși, ritmul acestui progres se schimbă brusc la 32 de ani, marcând intrarea în „era adultă”.

Citește și: Ce se întâmplă de fapt în corpul tău când iei suplimente pentru somn? Experții demontează miturile

Când intervine „îmbătrânirea timpurie” a creierului

După această perioadă de stabilitate neurală ce se întinde pe mai multe decenii, următoarea mare schimbare are loc în jurul vârstei de 66 de ani, când începe ceea ce cercetătorii numesc „îmbătrânirea timpurie” a creierului. În această etapă, se observă primele semne ale scăderii conectivității, asociate degenerării treptate a materiei albe. Ultima etapă, „îmbătrânirea avansată”, începe în jurul vârstei de 83 de ani, când aceste procese se accentuează.

Cercetătorii subliniază că aceste epoci nu descriu felul în care se comportă sau gândesc oamenii la diferite vârste, ci modul în care se schimbă structural și funcțional rețelele cerebrale, adică „arhitectura invizibilă” care stă la baza cogniției.

Înțelegerea acestor puncte de cotitură poate ajuta la identificarea perioadelor de vulnerabilitate, inclusiv a ferestrei critice în care pot apărea mai frecvent tulburări psihice - majoritatea debutând în etapa adolescenței, când creierul este în plină reconfigurare.

Comentarii

x close