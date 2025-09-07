Data publicării:

Tânăra care i-a șocat pe cercetători: Nu uită absolut nimic din trecutul său și vede viitorul ca și cum s-a întâmplat deja

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

O fată de 17 ani nu uită absolut nimic din trecut și vede viitorul ca și cum s-a întâmplat deja.

Într-un studiu publicat în Neurocase în august, oamenii de știință de la Institut du Cerveau din Paris descriu universul cognitiv extraordinar al lui TL, o elevă din Franța în vârstă de 17 ani, al cărei creier pare „cablat” pentru un nivel de memorie autobiografică ce amintește de science-fiction.

Diagnosticată cu hipertimestezie — o afecțiune neurologică de care suferă mai puțin de 100 de persoane la nivel mondial — TL este capabilă să retrăiască evenimente din viața ei în detalii uimitoare. Dar ceea ce o face cu adevărat unică nu este doar faptul că nu uită absolut nimic din trecut. Potrivit cercetătorilor, TL are și o capacitate ieșită din comun de a se proiecta în propriul viitor cu aceeași intensitate emoțională și bogăție senzorială, un proces pe care autorii îl numesc o formă de „călătorie mentală în timp”, scrie dailygalaxy.com.

„Ea nu doar își imaginează ce s-ar putea întâmpla. Trăiește experiența ca și cum s-ar fi petrecut deja. Nu e fantezie. Este o proiecție episodică complet imersivă”, spune dr. Valentina La Corte, neurocercetător cognitiv și autoare principală a studiului.

Acest caz, care atrage tot mai mult interes în cercurile clinice și filosofice, ridică o întrebare majoră: ce este timpul, de fapt, atunci când creierul tău nu poate face distincția dintre memorie și imaginație?

Ce este hipertimestezia și cât de rară este

Hipertimestezia, cunoscută și ca memorie autobiografică extrem de dezvoltată (HSAM), a fost documentată pentru prima dată la începutul anilor 2000. Spre deosebire de memoria fotografică (încă controversată), hipertimestezia este definită prin capacitatea unei persoane de a-și aminti aproape fiecare zi din viața sa în detalii remarcabile, în special experiențe personale, nu cunoștințe teoretice.

Oamenii cu hipertimestezie pot spune exact, până la vremea de afară și hainele purtate, ce s-a întâmplat într-o anumită zi de acum mulți ani. Însă, oricât de impresionant ar suna, acest dar are și dezavantaje. Mulți dintre cei diagnosticați se plâng că sunt copleșiți de fluxul constant de amintiri involuntare, inclusiv evenimente dureroase sau traumatice pe care nu le pot bloca.

Cazul lui TL este diferit într-un aspect esențial: ea a reușit să-și dezvolte strategii mentale pentru a organiza și controla amintirile. Prin interviuri și teste structurate de memorie, cercetătorii au descoperit că TL folosește ceea ce numește o „cameră albă” — un spațiu mental unde își depozitează experiențele, grupate pe teme și date, în dosare sau dulapuri virtuale.

În mintea ei, evenimentele sunt sortate în categorii precum familie, prieteni, vacanțe sau chiar jucării din copilărie. Unele amintiri sunt păstrate ca imagini vizuale, altele ca mesaje text sau fotografii. Cele dureroase, precum moartea bunicului, sunt încuiate în „seifuri”.

Cercetătorii au fost impresionați de această utilizare naturală a „palatelor memoriei” — o tehnică ce datează din Grecia Antică, dar care de obicei necesită antrenament.

Retrăirea trecutului — și previzualizarea viitorului

Pentru a verifica autenticitatea și bogăția memoriei lui TL, oamenii de știință au folosit două instrumente consacrate de evaluare: testul TEMPau (Memoria Episodică a Trecutului Autobiografic) și TEEAM (Sarcina de Memorie Autobiografică Extinsă Temporal). Acestea măsoară cât de viu poate descrie cineva evenimente trecute sau imaginare, incluzând detalii senzoriale, ton emoțional și orientare spațială.

În toate scenariile, TL a obținut scoruri mult peste media normală. Putea descrie zile anume din urmă cu ani, își amintea mirosuri și sunete și explica ce simțea atunci — și mai ales de ce. Memoria ei nu era doar o cronologie, ci și încărcată de semnificație emoțională și contextuală.

Dar ceea ce i-a surprins cel mai mult pe cercetători au fost descrierile viitorului imaginat.

„Ea a raportat o senzație de pre-experiență — ca și cum ar fi trăit deja evenimente viitoare. Este o abilitate pe care o avem cu toții într-o anumită măsură atunci când ne imaginăm viitorul. Dar la ea se manifestă la un nivel cu totul diferit”, spune dr. Laurent Cohen, neurolog și co-autor al studiului.

TL își imagina scenarii viitoare — absolvirea, conversații, momente importante din viață — cu o intensitate emoțională și detalii senzoriale imposibil de distins de amintirile reale. Cercetătorii au concluzionat că creierul ei folosește aceleași sisteme neuronale pentru a proiecta viitorul ca și pentru a-și aminti trecutul, ceea ce confirmă teorii recente în cercetarea memoriei.

Un caz rar, dar nu unic

Interesant este că abilitățile lui fetei nu par să fi apărut în vid. Mai mulți membri ai familiei ei prezintă trăsături cognitive neobișnuite, precum auzul absolut și sinestezia (amestecarea simțurilor — de exemplu, „a auzi culori” sau „a gusta cuvinte”).

Deși TL nu are sinestezie, concentrarea acestor trăsături rare în familia sa sugerează o posibilă componentă genetică. Scanările cerebrale nu au evidențiat diferențe structurale, dar cercetătorii cred că o hiperconectivitate între rețelele memoriei și cele senzoriale ar putea explica o parte din abilitatea ei.

Cazul este fascinant și pentru ceea ce spune despre identitate. Memoria nu este doar informație, ci și modul prin care ne spunem povestea vieții. TL pare să aibă o conștiință autonoetică extrem de dezvoltată — adică percepția propriei persoane prin timp.

Ea a relatat chiar că poate schimba perspectiva în cadrul aceleiași amintiri, revizitând experiențe din copilărie ca și cum le-ar privi din postura unui adult. Această reflecție interioară, combinată cu amintirea senzorială intensă, sugerează un nivel de complexitate cognitivă încă puțin înțeles.

Organizarea amintirilor dureroase în „camere mentale” 

 

Deși cercetătorii subliniază că TL este un caz excepțional, povestea ei deja influențează noi direcții în terapia memoriei, sănătatea mentală și dezvoltarea cognitivă. Ar putea oare tehnicile ei — precum organizarea amintirilor dureroase în „camere mentale” — să îi ajute și pe alții să proceseze traume sau să-și îmbunătățească memoria?

„Abia zgâriem suprafața. Mai avem atât de multe de învățat — nu doar din cazuri rare ca acesta, ci și despre cum memoria ne modelează pe fiecare dintre noi, în fiecare zi”, a spus dr. La Corte.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Tânăra care i-a șocat pe cercetători: Nu uită absolut nimic din trecutul său și vede viitorul ca și cum s-a întâmplat deja
07 sep 2025, 10:11
„Lacul care dispare” din Irlanda, un adevărat mister pentru geologi. Se umple și se golește în doar câteva ore
06 sep 2025, 16:58
Un aisberg uriaş, mult mai mare decât Luxemburgul, se topeşte "constant" în largul Antarcticii
02 sep 2025, 22:37
Originea vieții pe Pământ, descoperită în sfârșit de oamenii de știință
02 sep 2025, 20:14
Bijuterii, aur și sigilii misterioase: Arheologii au descoperit un mormânt impresionant de 4.000 de ani al unei adolescente
28 aug 2025, 15:57
Plămân de porc transplantat la om, în premieră medicală
27 aug 2025, 10:08
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Canicula accelerează îmbătrânirea. Câte zile „pierde” un om din viață din cauza căldurii
26 aug 2025, 13:08
O aplicație AI poate traduce ce spun câinii, pisicile, vacile sau porcii
23 aug 2025, 14:17
Cât costă un robot humanoid lansat de chinezi. Prețul este revoluționar, dar cu o provocare majoră - Video
20 aug 2025, 18:55
A fost descoperită o nouă lună a lui Uranus
19 aug 2025, 22:36
Predicțiile care îți dau fiori: Viața pe Pangea Ultima - următorul supercontinent al Pământului
17 aug 2025, 23:43
Descoperire importantă în cercetarea Alzheimer. Legătura cu pisicile
12 aug 2025, 13:22
Mai multe bacterii periculoase, trimise de SpaceX pe Stația Spațială Internațională. Care este motivul
06 aug 2025, 23:14
A fost descoperită originea cartofilor moderni
31 iul 2025, 21:47
Surpriză majoră într-un studiu din Franţa. Ce se ascunde în lichidele îmbuteliate în sticlă
30 iul 2025, 15:55
Renumit expert în IA, predicții surprinzătoare: Va veni acest moment pentru omenire!
27 iul 2025, 17:09
Te simți mereu epuizat și confuz? Long COVID ar putea fi de vină - legătura surprinzătoare cu inflamația, intestinul și celulele "zombie"
27 iul 2025, 13:56
Două meserii ar putea dispărea în doar 6 luni. Cum vor fi înlocuite de Inteligența artificială
26 iul 2025, 08:34
Arheologii au făcut o descoperire extrem de rară, din vremea Războiului Troian - Foto în articol
24 iul 2025, 17:13
Cel mai mic șarpe din lume a reapărut după 20 de ani de absență
24 iul 2025, 17:01
Lucrul pe care-l au în comun toți oamenii optimiști. Ce se regăsește în creierul lor
22 iul 2025, 23:37
Anton Hadăr răspunde atacurilor la adresa AOSR: „Suntem pe locul 3 în topul cercetării din România”
17 iul 2025, 16:01
AOSR dă tonul tăierilor voluntare: Suma care se va întoarce la bugetul de stat, după reducerea indemnizațiilor membrilor
17 iul 2025, 15:33
Începe vânătoarea de stele căzătoare. Când și unde pot fi surprinse Perseidele
16 iul 2025, 09:39
Animalele reacționează la sunete secrete emise de plante - nou studiu
15 iul 2025, 08:39
O cometă interstelară recent descoperită ar putea fi una dintre cele mai vechi comete văzute vreodată de omenire
11 iul 2025, 21:07
Cercetătorii au descoperit ce înseamnă să fii "cool": Șase trăsături comune pe care poate le ai și tu
08 iul 2025, 19:30
Ce au descoperit cercetătorii i-a lăsat fără cuvinte: Ar putea fi bucăți din Mercur!
06 iul 2025, 17:52
De ce majoritatea pisicilor dorm pe partea stângă. Cercetătorii au descoperit motivul
06 iul 2025, 16:34
Părul uman, armă secretă împotriva secetei. Ce țară a implementat sistemul
05 iul 2025, 19:15
O planetă uriașă, descoperită la marginea Căii Lactee, cu ajutorul teoriei lui Einstein
05 iul 2025, 10:07
Un templu pre-incaş, descoperit în Bolivia
05 iul 2025, 08:24
O peșteră din România ar putea da indicii despre viața extraterestră: 33 de specii unice, într-o peșteră care sfidează regulile naturii
30 iun 2025, 15:56
Cine este cercetătoarea româncă de la NASA care a confirmat descoperirea unei noi exoplanete gigantice alături de o echipă de astronomi - Foto în articol
30 iun 2025, 09:56
Congres global la Bangkok: 500 de experți, 15 țări și o singură misiune - salvarea creierului. Se caută cea mai gravă cauză de dizabilitate în rândul tinerilor
30 iun 2025, 09:40
S-au descoperit cele mai vechi roci de pe Pământ. Au peste 4,16 miliarde de ani
27 iun 2025, 21:28
O ploaie de meteori, vizibilă în această noapte. Locul ideal pentru a o surprinde
27 iun 2025, 20:41
O pădure antică, care are 15–30 de milioane de ani, a fost descoperită sub o insulă fără copaci
25 iun 2025, 22:28
Un asteroid uriaș riscă să se izbească de Lună. Impactul ar fi "comparabil cu o explozie nucleară de amploare" - Studiu
23 iun 2025, 20:39
Pasărea care zboară mai sus decât avioanele comerciale
16 iun 2025, 14:42
Descoperire uluitoare: Un tip de ADN nemaiîntâlnit, găsit în 21 de schelete vechi de mii de ani
14 iun 2025, 10:59
De unde vin razele cosmice. Noua descoperire a astronomilor
14 iun 2025, 08:53
Nou fenomen cosmic: Astronomii susţin că au descoperit cele mai puternice explozii din Univers
06 iun 2025, 15:53
Apa uzată poate fi refolosită: Devine potabilă în doar 45 de minute. „Acesta este viitorul”
06 iun 2025, 13:27
Plasticul care dispare în mare: Cum poate descoperirea japoneză să salveze oceanele de poluare
04 iun 2025, 09:34
Descoperire impresionantă. O exoplanetă uriașă, detectată într-o zonă locuibilă asemănătoare celei a Pământului
03 iun 2025, 21:28
Alertă în spațiu: O nouă bacterie rezistentă la radiații, descoperită în afara atmosferei
02 iun 2025, 11:14
”Pepenii de Dăbuleni deja nu mai sunt în România”. Cum am pierdut și ceapa aurie de Buzău sau roșiile ”inimă de bou”. Un cercetător român a găsit semințele la americani
31 mai 2025, 08:57
Cum te poate convinge eficient IA să îți schimbi opinia, dacă știe aceste lucruri despre tine - nou studiu
27 mai 2025, 19:20
Supernovele ar putea fi cele mai puternice acceleratoare de particule din Univers
27 mai 2025, 15:21
Descoperire rară: Ce s-a găsit pe fața unei mumii i-a uimit pe cercetători - Foto în articol
25 mai 2025, 14:16
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"
acum 40 de minute
Premierul Japoniei a demisionat
acum 1 ora 6 minute
Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE)
acum 1 ora 6 minute
Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO
acum 1 ora 22 minute
Veneția 2025: Palmaresul celei de-a 82-a ediții 
acum 1 ora 46 minute
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis
acum 1 ora 48 minute
Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO
acum 1 ora 59 minute
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
Cele mai citite știri
pe 6 Septembrie 2025
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
pe 6 Septembrie 2025
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
pe 6 Septembrie 2025
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
pe 6 Septembrie 2025
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
pe 6 Septembrie 2025
Nepotism la Ministerul Fondurilor Europene. ”A început să plângă din prima zi”
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel